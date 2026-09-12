Xavi için bir seçenek eksildi: Hollanda Milli Takımı oyuncusu kadrodan çıktı ve ciddi bir sakatlıktan endişe etmeli

Ian Maatsen cumartesi günü ağır bir sakatlık yaşamış olabilir. Hollanda Milli Takımı formasını bir kez giyen oyuncu, Aston Villa - Nottingham Forest (1-2) maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve teknik direktör Unai Emery’ye göre bu ciddi bir sakatlık olabilir.

Maatsen için işler 80. dakikada, James McAtee’nin sert müdahalesinin ardından ters gitti. Hollandalı oyuncu ayak bileğinde büyük acı içinde yerde kaldı ve sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Emery tüm oyuncu değişikliklerini kullandığı için Villa maçı bir kişi eksik tamamladı. Bu durumun da etkisiyle Igor Jesus’un belirleyici 1-2 golü son anlarda geldi. Bu da İspanyol teknik adamın canını sıktı.

Basın toplantısında konuşan Emery, “Maatsen’in sakatlığı kritik bir andı çünkü müdahale sertti. Son 15 dakikayı tek bir müdahale yüzünden bir kişi eksik oynadık” dedi.

Emery’ye göre burada VAR müdahalesi de yapılmalıydı. “Bence kırmızı kart çıkmalıydı. VAR ya da hakem ben olsaydım kırmızı kart verirdim” değerlendirmesinde bulundu.

Maatsen’in sakatlığının durumu henüz netlik kazanmadı, ancak Emery’ye göre tablo iyi görünmüyor. “Henüz kesin olarak bilmiyorum ama elimdeki bilgiye göre ayak bileği sakatlığı var. Çok uzun sürebilir.”

Bu, yeni sezona oldukça iyi başlayan sol bek için çok kötü haber anlamına gelir. Milli takım teknik direktörü Xavi’nin hücumcu oyun anlayışıyla Maatsen, Hollanda Milli Takımı kadrosu için kesinlikle gündemdeydi ancak şimdi bunun üzeri çizilebilir.