Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın ilk 11'ini açıkladı: Frenkie de Jong'un yerini alacak isim

Reklam

Hollanda Milli Takımı, Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı 7-0 yendiği maçtan üç gün sonra pazartesi Almanya karşısına çıkacak. Milli takım teknik direktörü Xavi ilk 11'ini açıkladı, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Frenkie de Jong'un yerine Quinten Timber'a görev verdi. Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak.

De Jong, cumartesi günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı ve bu yüzden Berlin'de forma giyemeyecek. Xavi daha önce Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'yi de kadrodan çıkarmıştı. İki oyuncu, Yunanistan karşısındaki 7-0'lık galibiyette forma giymemişti.

Almanya deplasmanında pazartesi günü kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik yok: Sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Quinten Timber, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Hollanda Milli Takımı'nda Joey Veerman ve Tijjani Reijnders bu hattı tamamlayacak.

Reklam Reklam

Hollanda'nın hücum hattında da yeni bir isim yok. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir kez daha şans bulacak. O maçta gol atan Donyell Malen en ileri uçta oynayacak, Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Related Topics

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider. Xavi'nin takımının üç puan gerisindeki Almanya ise üçüncü sırada.

Almanya'nın ilk 11'i: Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz

Reklam

Hollanda Milli Takımı'nın ilk 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Q. Timber, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.