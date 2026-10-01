Xavi, Hollanda Milli Takımı’nın felaket ilk yarısının baş sorumlusunu işaret etti

Xavi, perşembe akşamı NOS’a yaptığı açıklamada suçu üstlendi. İspanyol teknik adam, Hollanda Milli Takımı’nın felaket ilk yarısının tüm sorumluluğunu üzerine aldı.

Hollanda Milli Takımı, Yunanistan’la oynanan mücadelede ilk yarıyı 2-2’lik maçta 2-0 geride kapattı. Yunanistan’ın attığı iki golde de Hollanda savunması tamamen yanlış konumlandı.

Xavi’nin ekibi hücumda da hiçbir varlık gösteremedi. Maçın ardından Xavi, takımının ilk yarıdaki berbat oyununun baş sorumlusu olarak kendisini işaret etti.

“Sonuçtan memnun değilim. İlk yarıda gerçekten çok kötüydük. Bu benim hatam. Oyuncuları doğru yerlere yerleştiremedim. Hiç tempo ya da ritim yoktu” dedi Xavi.

“İyi oynamadık. Yeterince yaratıcılığımız yoktu. Neyse ki ikinci yarıda bunu başardık. Belki de bir önceki maça göre çok fazla değişiklik vardı. Bu benim suçum” diye devam etti.

Sonuç olarak Hollanda Milli Takımı, ikinci yarıda maçı çevirmeyi başardı. Virgil van Dijk bir kornerde kafayla ağları havalandırdı, Tijjani Reijnders ise son bölümde eşitlik golünü kaydetti.