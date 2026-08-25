Xavi’nin salı günü Zeist’te düzenlediği ilk basın toplantısının sonunda ne söylediği, birçok kişi için bir muammaydı. Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü bir süre Katalancaya geçti, ancak artık Valentijn Driessen konuya açıklık getirdi.

Driessen, De Telegraaf için hazırlanan bir video haberinde, “Bunu Katalanca söyledi, tercüme edilmedi. Ama Frenkie de Jong’un onun kilit oyuncusu olacağını ifade etti” dedi. “Aslında Xavi’nin kendisi de her zaman öyleydi. Sergio Busquets başta olmak üzere bazı isimlerle birlikte.”

Driessen, “Frenkie de Jong’un onun felsefesini ve oynamak istediği tarzı çok iyi anladığını söyledi” diye ekledi. “Elbette Barcelona’da daha önce birlikte çalıştılar, bu yüzden gerçekten onun sağ kolu olacak.”

Driessen, “Frenkie onun için bunu yapmak zorunda kalacak, diğer oyuncuları da peşinden sürüklemesi gerekecek” ifadelerini kullandı ve bunun Xavi adına iyi bir tercih olup olmadığından şüphe duyduğunu belirtti. “Frenkie de Jong’un özellikleri gerçekten buna uygun mu...”

“Tabii ki futbol kalitesi açısından evet, ama bütün bir oyuncu grubunu yanında götürme konusunda? Bunu bekleyip göreceğiz.”

Driessen sözlerini şöyle sürdürdü: “Az önce doktorla da kısa bir görüşme yaptım, çünkü De Jong Amerika’da sakatlandı. Ama muhtemelen eylül sonunda, ilk milli maç döneminde kadroda olmayacak.”

“Belki Xavi yine de onun kadroda olmasını ister, çünkü o zaman tabii oyunculara tam olarak ne istediğini anlatacak. Bu durumda onu çağırmak belki faydalı olabilir, ama oynamayacak.”