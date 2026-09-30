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Bart DHanis
Çeviri:

Xavi, Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'ın her zaman kesinlikle kaçındığı bir şeyi yapmayı düşünüyor

Teknik direktör Xavi Hernandez, Uluslar Ligi'ndeki Yunanistan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Virgil van Dijk'ı stoper tandeminin sağında oynatmayı düşündüğünü açıkladı.

Xavi yönetiminde Hollanda Milli Takımı'nın oynadığı ilk iki maçta savunmanın sağ stoperinde Jan Paul van Hecke görev yaptı. Ancak Brighton & Hove Albion'un savunmacısı ayağından sakatlandı.

Xavi, “Sırbistan maçında biri ayağına bastı. Antrenman yapabileceğini düşündü ama çok fazla ağrısı vardı” dedi. Van Hecke bu sırada İngiltere'ye geri döndü.

Xavi, Van Hecke'nin yerine Jurriën Timber'ı kullanmayı tercih edebilir, ancak Mike Verweij ona Van Dijk'ı da sağ tarafa çekmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Böylece sol ayaklı Jorrel Hato veya Micky van de Ven sol tarafta oynayabilir.

Xavi, Verweij'in sorusuna, “Virgil'in en sevdiği pozisyon değil ama ona orada ihtiyacımız varsa takım her şeyden önce gelir. Takıma çok iyi yardımcı olabilir. Bu mümkün” yanıtını verdi.

Van Dijk aslında sağ ayaklı, ancak her zaman stoper tandeminin solunda oynuyor. Hem Liverpool'da hem de Hollanda Milli Takımı'nda.

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