Teknik direktör Xavi Hernandez, Uluslar Ligi'ndeki Yunanistan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Virgil van Dijk'ı savunmanın merkezinin sağında oynatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Xavi yönetiminde Hollanda Milli Takımı'nın oynadığı ilk iki maçta savunmanın sağ stoper pozisyonunda Jan Paul van Hecke görev yaptı. Ancak Tottenham Hotspur'un savunmacısı ayağından sakatlandı.

Xavi, “Sırbistan maçında biri onun ayağına bastı. Normal şekilde antrenman yapabileceğini düşündü ama çok fazla ağrısı vardı” dedi. Van Hecke bu arada İngiltere'ye geri döndü.

Xavi, Van Hecke'nin yerine Jurriën Timber'ı oynatmayı tercih edebilir ancak Mike Verweij, kendisine Van Dijk'ı da sağ tarafa çekmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Bu durumda sol ayaklı Jorrel Hato ya da Micky van de Ven sol tarafta oynayabilir.

Xavi, Verweij'in sorusuna, “Bu, Virgil'in en sevdiği pozisyon değil ama orada ona ihtiyacımız olursa takım her şeyden önce gelir. Takıma çok iyi yardımcı olabilir. Bu mümkün” yanıtını verdi.

Van Dijk aslında sağ ayaklı olsa da her zaman savunmanın merkezinin solunda oynuyor. Hem Liverpool'da hem de Hollanda Milli Takımı'nda.