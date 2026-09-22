Xavi, Hollanda Milli Takımı’nda bir oyuncunun grup antrenmanından ayrıldığını gördü ve 25 kişiyle çalıştı

Salı öğleden sonra Zeist'te bulunan gazeteciler arasında yer alan Rypke Bakker ve Jeroen Kapteijns'ın aktardığına göre Jurriën Timber, Hollanda Milli Takımı'yla antrenmana çıkmadı.

Stoper ve sağ bekte görev yapabilen oyuncu, sakatlıktan henüz yeni döndüğü için pazartesi günü olduğu gibi grup antrenmanını da kaçırdı.

nu.nl muhabiri Bakker'a göre bu karar, Timber'ın sözleşmeli olduğu kulüp Arsenal ile iyi bir istişare sonucunda alındı.

Timber bir süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçen sezonun son bölümünün büyük kısmını kaçırmak zorunda kaldı, ancak Şampiyonlar Ligi finalinde 60 dakika süre aldı.

Sonuç olarak Ajax'ın eski oyuncusu, Dünya Kupası'ndan hemen önce bir nüksetme yaşadı ve bu nedenle turnuvayı kaçırmak zorunda kaldı.

Milli maç arasının üç haftadan uzun sürmesi nedeniyle, Timber'ın önümüzdeki dört Uluslar Ligi maçında kendisini teknik direktör Xavi'ye gösterme şansı bulması ihtimali bulunuyor.

25 yaşındaki savunmacı, Hollanda Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 23 maça çıktı. İngiltere şampiyonu, Hollanda adına henüz gol atmadı.