Wout Weghorst yeniden Hollanda Milli Takımı’na çağrılacak. NOS yorumcuları, Almanya karşısında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından Brian Brobbey’nin sakatlanarak oyundan çıkması sonrası bu sonuca kesin bir dille vardı. Teknik direktör Xavi Hernández de kadrosuna yeni bir santrfor ekleyeceğini doğruladı.

Brobbey, topu kazanmak için hamle yaptığı sırada maçın henüz başlarında sakatlandı ve ardından kenara gelmek zorunda kaldı. Görünen o ki sakatlık bir hamstring sakatlığı. Mexx Meerdink ise Almanya karşısında Hollanda Milli Takımı formasıyla oyuna sonradan girerek kayda değer bir ilk maç çıkardı.

Xavi, maçın ardından planlarıyla ilgili hiçbir şüphe bırakmadı. “Birini çağıracağız” diyerek teknik direktör bunu doğruladı. “Sadece henüz kim olduğunu bilmiyorum. Buna şimdi karar vereceğiz.”

NOS’ta ise neredeyse anında tek bir isim dile getirildi: Weghorst. Rafael van der Vaart, “Bence Brobbey sakatlandığında Enschede’den biri arabasına atladı” diyerek espri yaptı, ardından sunucu Sjoerd van Ramshorst doğrudan golcünün adını söyledi: “Wout Weghorst.”

Ronald de Boer de aslında Xavi için bundan daha mantıklı başka bir tercih görmüyor. Eski milli oyuncu, “Başka çok fazla seçenek yok, bu yüzden Wout’un gerçekçi bir seçenek olduğunu düşünüyorum” derken, ayrıca forvetin FC Twente’deki performansına da dikkat çekti: “Formu iyi. Twente’de gerçekten çok iyi işler yapıyor.”

Memphis Depay’nin adı da gündeme geldi, ancak De Boer, Xavi’nin şu anda tercihinin daha çok Weghorst yönünde olacağını düşünüyor. “Bence şu anda Memphis’ten ziyade Wout’u tercih eder. Benim hissiyatım bu.”







