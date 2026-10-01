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Rian Rosendaal
Çeviri:

Xavi Hernandez, Yunanistan - Hollanda maçında Guus Til ile Timber kardeşlere ilk 11'de yer verdi

Yunanistan - Hollanda
Yunanistan
Hollanda
UEFA Nations League A

Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne perşembe akşamı Yunanistan deplasmanında devam ediyor. Teknik direktör Xavi, maça hangi 11 oyuncunun başlayacağını açıkladı.

Bart Verbruggen, Xavi'nin güvenini korudu ve kalede başlıyor. İspanyol teknik adamın tercih ettiği dörtlü savunmada bekler Denzel Dumfries (sağda) ve Micky van de Ven (solda) olacak.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Jan Paul van Hecke'nin yerine, savunmanın sağ stoperinde kaptan Virgil van Dijk'ın yanında görev yapacak Jurriën Timber forma giyecek. 

Joey Veerman bir kez daha Xavi'den ilk 11'de şans buldu. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders ise yedek kulübesinde oturuyor. Guus Til, '10 numara' pozisyonunda kendini gösterme fırsatı bulurken, Quinten Timber dengeyi sağlamakla görevli olacak. 

Ruud Gullit, Rondo programında pazar günü Belgrad'da iki gol atan Crysencio Summerville ve Mexx Meerdink'in çalışma azminden övgüyle söz etmişti. İki hücum oyuncusu da Yunanistan karşısında ilk 11'de yer alıyor.

UEFA Nations League A
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Xavi, sakatlığı nedeniyle Cody Gakpo'nun adını kadrodan çıkarmak zorunda kaldı. Hollanda Milli Takımı'nın kampından ayrılan oyuncunun yerine Ruben van Bommel, sol kanatta kendini gösterme fırsatı bulacak.

Yunanistan'ın ilk 11'i: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis. 

Hollanda'nın ilk 11'i: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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