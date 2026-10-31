Hollanda Teknik Direktörü Xavi, Ronaldinho’nun Barcelona’da Ballon d’Or’u kazandıktan sonra formunda yaşanan büyük düşüş hakkında konuştu. Efsanevi İspanyol orta saha oyuncusu, Brezilyalının ani düşüşünün kötü şöhretli saha dışı yaşam tarzından değil, tamamen motivasyon ve başarıya duyduğu hırsın eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

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Formunda ani düşüş

Xavi, eski Barcelona takım arkadaşı Ronaldinho'nun formundaki ani düşüşe ilişkin görüşlerini paylaştı. Brezilyalı efsanenin performansı, 2005'te Ballon d'Or'u kazanmasından kısa süre sonra gözle görülür biçimde geriledi.

Birçok taraftar ve yorumcu uzun süredir bu düşüşü hücum oyuncusunun gece eğlencelerine düşkünlüğüne bağlasa da Xavi, nedenin başka olduğunu düşünüyor. İspanyol futbolcuya göre Ronaldinho, rekabet etme isteğini kaybetti.

Katalonya'da hem ülke içinde hem de Avrupa'da başarıya ulaştıktan sonra hücum oyuncusu motivasyonunu korumakta zorlandı. Eski orta saha oyuncusu Xavi, birçok üst düzey sporcunun sonunda bu psikolojik tuzağa düştüğüne inanıyor.

Gece eğlencelerinden çok zihniyet meselesi

Xavi, Prakhar Gupta ile yaptığı röportajda Ronaldinho'nun kulüp futbolunda yapabileceği her şeyi yaptığını düşündüğünü anlattı. Önemli bireysel ve takım ödüllerini kazandıktan sonra günlük çalışma isteğinin azalmaya başladığını söyledi.

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“Bence bu bir zihniyet meselesiydi,” diyen Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ronaldinho her şeyi kazandı: Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni, ayrıca Ballon d'Or'u. Sonra da muhtemelen ‘Tamam, her şeyi başardım’ diye düşündü.”

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Büyük hücum oyuncularını karşılaştırdı

Xavi, ne demek istediğini anlatmak için Ronaldinho'nun zihniyetini Lionel Messi'nin bitmeyen başarma isteğiyle karşılaştırdı. Arjantinli hücum oyuncusu, yaklaşık yirmi yıl boyunca futbolun en üst seviyesinde oynadı.

“Örneğin Leo Messi ile karşılaştırırsanız Ronaldinho sanki ‘Ben işimi zaten yaptım’ diyordu,” diye ekledi Xavi. “Messi ise daha fazlasını istiyordu. Durmadan devam etti. Bunun nedeni eğlenceler değil, zihniyetti.”

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Xavi, kanat oyuncusu Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından kariyerinin izlediği yolla da benzerlik kurdu: “Aynısı ‘Ney’in de başına geldi. Barcelona'da harika bir dönem geçirdi, orada bir Şampiyonlar Ligi kazandık ve ardından PSG'ye imza attı. Bu durumda da meselenin zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum.”

Zirvedeki seviyeyi korumak

Xavi, değerlendirmesini Messi ve Cristiano Ronaldo'nun benzersiz sürekliliğini överek tamamladı. Motivasyonunun düştüğünü fark etmeyen oyuncuların sahada asla eskisi kadar etkili kalamayacağını belirtti.

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“Zihniyetinizin gerilediğini, iyice düştüğünü anlamadığınızda artık aynı oyuncu değilsiniz,” diyerek sözlerini tamamladı. “Örneğin Cristiano Ronaldo veya Messi'nin başına aynı şey gelmedi. Onlar canavar gibi.”