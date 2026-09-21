Hollanda Milli Takımı, yeni teknik direktörü Xavi Hernández yönetimindeki ilk antrenmanını pazartesi günü gerçekleştirdi. Bu antrenmanda 26 oyuncudan 1’i bireysel programla çalıştı.

Uzun süren kasık sakatlığını yeni atlatan Jurriën Timber, takım antrenmanında yer almadı. Çeşitli medya kuruluşlarının aktardığına göre sahasının kenarında, Ruud van Nistelrooij’nin yanında kondisyon bisikletinde çalıştı.

Bunun dışında çağrılan 25 milli oyuncunun tamamı Zeist’te antrenmandaydı. Böylece perşembe günü Almanya’ya karşı oynanacak ilk Uluslar Ligi maçı öncesi hazırlıklar resmen başladı.

Timber, mart ayında Arsenal’de sakatlanmış ve bu nedenle sezonun son bölümünü kaçırmıştı. Paris Saint-Germain’e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde sonradan oyuna girdi, ardından da Hollanda Milli Takımı’yla Dünya Kupası için kadroya çağrıldı.

Ancak kampa katıldığında yeterince hazır olmadığı ortaya çıktı. Ronald Koeman, onun yerine Lutsharel Geertruida’yı götürmeye karar verdi.

Timber, iyileşme süreci için tüm yaz boyunca yoğun şekilde çalışmayı sürdürdü ve Arsenal’de de dönüşünü gerçekleştirdi. Hollanda Milli Takımı için de hemen katkı verecek kadar hazır olup olmadığı, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ruben van Bommel ve Gjivai Zechiël için bu, A Milli Takım’daki ilk antrenmandı. İkisi de sahada geniş bir gülümsemeyle yer aldı. Kadrodan çıkarılan Justin Kluivert ve Donyell Malen’in yerine gelen Guus Til ile Mexx Meerdink de antrenmandaydı.