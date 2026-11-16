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Hollanda Milli Takımı, pazartesi akşamı Almanya deplasmanında ikinci yarıdaki kötü performansının ardından 5-0 yenilerek bu yüzyılın en ağır mağlubiyetini yaşadı. Xavi Hernández maç biter bitmez önlem aldı ve takımını soyunma odasında alışılmışın çok üzerinde bir süre tuttu.

Bu durum, Rafael van der Vaart ile Youri Mulder'in süreyi konuşarak doldurmak zorunda kaldığı NOS maç sonrası yayınında dikkat çekici görüntülere yol açtı. Yarım saati aşkın süre geçmesine rağmen karma alanda hâlâ kimseden haber gelmeyince muhabir Jeroen Stekelenburg'a bağlanıldı.

Stekelenburg, Berlin'den "Hayır, soyunma odasının kapısı hâlâ kapalı" dedi. O ana kadar yalnızca Denzel Dumfries, saha kenarında onun sorularını yanıtlamıştı.

"Yapımcımız az önce bunu bildirdi. Buraya gelmek epey yürümeyi gerektiriyor çünkü stadyum oldukça büyük. Soyunma odası buradan yaklaşık 100 metre uzaklıkta ama kapı hâlâ kapalı."

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Görünüşe göre teknik direktör Xavi, Almanya karşısındaki ağır yenilginin ardından takımına seslenmek için biraz daha zamana ihtiyaç duydu. Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmaya hak kazanmış olsa da bu yenilgi her hâlükârda ağır gelmiş olmalı.

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Stekelenburg sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bazı Almanlar röportajlar için karma alana gelmeye başladı ama onların ruh hâli elbette Hollandalılarınkinden tamamen farklı. Hollandalıların dışarı çıkacağına dair hâlâ pek bir işaret yok."

Stekelenburg o sırada durumun yakında değişmesini umuyordu. "Elbette bu durum değişecektir. Soyunma odasında ya büyük bir sessizlik vardır ya da birbirlerine kızdıkları için ortalık çok gürültülüdür. Biz ise hâlâ pek de iç açıcı olmayan, soğuk bir katakombdayız. Şu ana kadar pek bir hareketlilik yok."

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Youri Mulder, Hollanda Milli Takımı'nın bu tavrını hiç doğru bulmadı. "Bu çok zayıf bir tavır, değil mi? KNVB, oyuncuların buraya gelmesini sağlamalı. 7-0 kazansalar burada olurlardı. Ama şimdi yoklar. Elbette biraz oturup kendinize gelirsiniz ama..."

Son düdükten 35 dakikayı aşkın süre sonra kameranın karşısına ilk çıkan isim Xavi oldu. İspanyol teknik direktör, oyuncularla konuştuğunu belirtti ve özellikle Hollanda halkına karşı suçluluk hissettiğini söyledi.