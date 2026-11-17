Hollanda Milli Takımı dün, pazartesi günü, Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya'ya 5-0 yenilerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

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Hollanda bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'nde grubunun liderliğini kaybetti. Bir üst tura ikinci olarak yükselmesine rağmen sergilediği performans, son saatlerde geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

En sert eleştirilerden biri Hollanda basınından "De Telegraaf" gazetesinden geldi. Gazete, eski Barcelona oyuncusunu "eşi görülmemiş bir aşağılanmanın sorumlusu" olarak nitelendirdi. Gazeteci Valentijn Driessen, Almanya'nın 5-0'lık galibiyetine ilişkin analizine bu başlığı attı.

De Jong'un sakatlığının ardından gelen yanlış kararlar

Teknik direktöre yöneltilen en dikkat çekici eleştirilerden biri, orta sahada Frenkie de Jong'un yerine yaptığı tercihten kaynaklanıyor.

Gazeteciye göre Quinten Timber'ı ilk 11'de oynatma kararı bir hataydı: "Hücum organizasyonunu yönetecek doğru isim o değil. Joey Veerman da bunu tek başına yapamaz."

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Driessen, analizini Xavi Hernandez gibi bir futbol adamından daha fazlasını beklediğini söyleyerek bitirdi. Ancak mağlubiyetin daha da ağır olabileceğine de dikkat çekti: "Ezici bir yenilgi aldılar. Hollanda Milli Takımı'nın performansı şaşkınlık vericiydi. İkinci yarıda beklenenin çok altında kaldılar. 5-0'lık skor bile fazlasıyla hafif kaldı, çünkü sonuç rahatlıkla 8-0 olabilirdi."

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Hollandalı oyunculara düşük notlar

Aynı gazete, değerlendirmesinde milli takımın tamamına düşük notlar verdi. Bu durum, kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşayan teknik direktörü de etkiledi.

Bu tablo, Yunanistan karşısında sergilenen etkileyici hücum performansından (7-0) yalnızca birkaç gün sonra ortaya çıktı.

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Takımın performansıyla ilgili olarak gazete ayrıca şu tespitlerde bulundu: "Xavi'nin en başından beri her zaman istediği, topa sahip olmaya dayalı baskın futbol anlayışından pek bir iz görülmedi." Gazeteye göre takım, "tutkusu ve disiplini olmayan, dağınık bir topluluktu... Ne bir seviye ne de takım üyeleri arasında bir uyum vardı."

Mağlubiyete gelen tepkiler

Hollanda basını, mağlubiyete sınırlarının ötesinden gelen tepkileri de takip etti ve yabancı medyanın bu sonucu "gerçek bir rezalet" olarak nitelendirdiğini aktardı.

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Bu büyüklükte bir mağlubiyetin ardından olumlu bir sonuç çıkarmanın son derece zor olduğu açık.

Güçlü bir rakip

Bu durum, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde de oldukça zorlu bir maç beklendiğine işaret ediyor.

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Mağlubiyet Hollanda'yı grupta ikinci sıraya itti. Bu da takımı diğer grupların liderlerinden biriyle karşı karşıya getirecek. Portekiz'in lider olması beklenen 4. Grup'un sonuçları beklenirken, Hollanda'nın karşılaşabileceği diğer iki takım son Dünya Kupası'nı sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan İngiltere ya da Fransa.

Hollanda adına olumsuz bir istatistik

Almanya Milli Takımı, dün, pazartesi günü, grup aşamasının altıncı haftasında Hollanda'yı beşleyerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki en güçlü performanslarından birini sergiledi.

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Sonuç, dikkat çekici hücum performanslarının ardından maça yüksek bir özgüvenle çıkan Hollanda için şok edici oldu. Ancak Almanya oyunun temposunu belirledi ve fırsatlarını acımasızca gole çevirdi.

Beş gol yalnızca ağır bir skor değil, aynı zamanda Hollanda'nın resmi müsabakalardaki tarihinde nadir görülen bir istatistik oldu. Stats Foot verilerine göre Hollanda, resmi bir maçta en son 16 Temmuz 1952'de Olimpiyat Oyunları ön elemelerinde Brezilya (B) karşısında beş gol yemişti.

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Aynı kaynağa göre Hollanda, 4 Eylül 1999'da Belçika ile oynadığı hazırlık maçında da beş gol yemişti.