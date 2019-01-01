Xavi Hernandez: Barcelona'da antrenörlük yapmak benim için sorun olmaz

Ernesto Valverde'nin yerine Barcelona'nın başına geçebileceği konuşulan Xavi'den bu spekülasyonlarla ilgili açıklama geldi.

efsanesi Xavi Hernandez, eski takım arkadaşları , Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi eski takım arkadaşlarını yönetmenin zorluğuna katlanacağını açıkladı.

Takımın şu anki patronu Ernesto Valverde ise baskı altında. Geçen sezon 'yı şampiyon bitirmesine rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde 'a 3-0'dan elenilmesi ve yeni sezona da kötü başlanılması Valverde'nin eleştirilmesine neden oluyor.

Son olarak lige yeni yükselen Granada'ya 2-0 mağlup olunması, Valverde'nin geleceğine dair spekülasyonları artırdı. Valverde'nin yerine gelebileceği konuşulan isimlerden biriyse Xavi.

39 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, şu sıralarda Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Xavi'nin takımı bu sezon ligde üçte üç yaparken, bu üç maçta 13 gol atmış durumda. Aynı zamanda Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale ulaşmayı başardılar.

Haberin devamı aşağıda

Katalan gazetesi Ara' ya konuşan Xavi, "Barça için köprü olup olmayacağımı bilmiyorum. Beni ilgilendiren tek konu burada iyi şeyler başarmak, şampiyonluklar kazanmak ve gelecekte öğrenmek için bazı yönlerde hatalar yapmak" ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşlarını yönetmenin ise kendisi için problem olmayacağını belirten Xavi, "Messi'nin nasıl biri olduğunu biliyorum. Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Pique ya da Sergi Roberto'nun da öyle. Nasıl çalıştıklarını, liderlik kapasitelerini biliyorum. Üzgün mü, yoksa kızgın mı olduklarını söyleyebilirim. Bu yüzden zaten tanıdığım ve iyi ilişkimin olduğu üç, beş, sekiz ya da on oyuncuya antrenörlük yapabilmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

"Messi, eğer onu ikna edersen mükemmel bir savunma oyuncusu olabilen bir oyuncu," diyen Xavi, "Fiziksel ve zihinsel hızı bulunuyor. Her şeye sahip. Onu koşmaya ikna ederseniz, diğer oyuncuların ne yapacağını düşünüyorsunuz? İki kat daha fazla koşacaklardır" yorumunu yaptı.