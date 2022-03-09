Xavi, Haaland transferinde son noktayı koydu: "Barcelona'ya hayır diyen bir oyuncu görmedim"

Xavi, Erling Haaland'ın Barcelona transferiyle ilgili söylentileri körükledi ve daha önce Barcelona'ya katılmayacağını söyleyen bir oyuncu görmediğini belirtti.

Haaland, 2019'da Red Bull Salzburg ile Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktı ve ertesi yıl Ocak ayında Borussia Dortmund'a 20 milyon € transfer oldu.

Dortmund için 79 maçta 80 gol kaydetti. Barcelona bu performansa kayıtsız kalamıyor ve Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için Avrupa'nın elit kulüpleriyle yarışa girdi.

Ne söylendi?

Xavi'nin bu ayın başlarında Münih'te Haaland ile bir araya gelerek onu kadrosuna katmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Xavi'ye Perşembe günü Galatasaray ile Avrupa Ligi son 16 turu maçı öncesinde bir kez daha Haaland hakkında soru soruldu ve Xavi şifreli konuşmaya devam etti.

İspanyol tekniik direktör, toplantının gerçekleştiğini inkar etmedi ve kendisinin ve kulübün basitçe "hem şimdi hem de gelecek için çalıştığını" söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Barcelona'ya 'hayır' diyen hiçbir oyuncu görmedim" dedi.

"Herhangi bir oyuncuyla konuştuğumuzda, ona burada ne olduğunu, bizim oyun tarzımızı, antrenmanımızı söyleriz... Buranın en iyi kulüp olduğunu, şehrin harika olduğunu bilmesini sağlıyoruz."

Haaland ayrılacak mı?

Barcelona'ya ek olarak, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi takımlar da 75 milyon € serbest kalma maddesine sahip olduğu bildirilen Haaland'a ilgi gösteriyor.

Dortmund, mevcut sözleşmesinin 2024 yılına kadar sona eren 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonundan sonra da elinde tutmak istediklerini defalarca dile getirdi.

Ancak Haaland, Ocak ayında sürpriz bir çıkışla BVB'nin geleceği hakkında bir karar vermesi için üzerine koyduğu "baskı" nedeniyle futboluna tam olarak odaklanamadığını itiraf etti.

"Son altı aydır Dortmund'a saygımdan dolayı hiçbir şey söylememeyi seçtim" dedi.

"Ancak şimdi kulüp bir karar vermem için bana baskı yapmaya başladı. Tek yapmak istediğim futbol oynamak.

"Futbola odaklanmak istediğimi en başından beri söyledim.

"Şimdi bir süredir baskı yapıyorlar. Bu yüzden işleri başlatmanın zamanı geldi. Tek yapmak istediğim futbol oynamak ama şimdi bunu yapamıyorum."

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