Gjivai Zechiël pazartesi gününden itibaren yeniden Hollanda Milli Takımı'na katılacak. Orta saha oyuncusu, Jong Oranje'nin cuma akşamı Norveç ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattığı maçın ardından bunu açıkladı ve teknik direktör Xavi'nin takımında ilk maçına çıkmaya hazırlanabilir.

Zechiël, bu hafta başında zaten A Milli Takım ile birlikte antrenman yapmıştı, ancak öncesinde Norveç karşısında Jong Oranje için hazır bulunacağını da biliyordu. “Bu maçı oynayacağımı önceden zaten biliyordum. Bunu epey uzun zamandır biliyordum, dolayısıyla buna hazırlanabildim” dedi ESPN'e.

Orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı, Ümit Milli Takım ve Feyenoord arasında geçiş yapmanın kolay olmadığını kabul etti. “Orada antrenman yapıyorsun ve sonra bir anda burada oynaman gerekiyor. Hollanda Milli Takımı'nda burada istenenden farklı şeyler isteniyor, Feyenoord'da da yine farklı şeyler isteniyor, bu yüzden kısa sürede üç sisteme uyum sağlamak zorundasın.”

Norveç maçının ardından Zechiël, Michael Reiziger'in takımında kalmayacak. “Yeniden Hollanda Milli Takımı'na döneceğim. Pazar değil, çünkü bugün sonrası için bu elbette çok erken, ama pazartesi günü yeniden katılacağım” diyerek bunu doğruladı.

Bu da Zechiël'in Jong Oranje'nin Slovenya ile Bosna-Hersek'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor. “Evet, ben de bunu bekliyorum.”

Zechiël'i A Milli Takım'da ise şimdi olası ilk maçı bekliyor. “Bunu göreceğiz. Bunun için çok çalışıyorum ve ilk maçımı oynama şansı bulmayı umuyorum, ardından da orada patlama yapmaya çalışacağım” dedi Feyenoordlu oyuncu.

Zechiël, A Milli Takım'daki ilk antrenman günlerinde seviyenin daha yüksek olduğunu açık şekilde hissetti. “Orada her şey biraz daha hızlı, tempo biraz daha yüksek ve detaylar biraz daha keskin. Ama bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Grubumuz için bir sonraki adım bu.”

Bu arada Jong Oranje, Avrupa Şampiyonası elemeleri mücadelesine Zechiël olmadan devam etmek zorunda. Norveç karşısındaki golsüz beraberliğin ardından Reiziger'in takımı grupta dördüncü sırada yer alıyor ve artık kendi kaderini kendi belirleyemiyor.