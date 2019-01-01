Xavi, futbolculuk kariyerine nokta koyuyor

39 yaşıdaki efsane isim, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Kariyerini ekiplerinden Al Sadd'da sürdüren 'nın efsane ismi Xavi Hernandez, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

2015 yılından bu yana Al Sadd forması giyen 39 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda itibaren antrenörlük kariyerine başlayacak.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Xavi, "Bu sezon, futbolculuk kariyerimin son sezonu. Gelecekte antrenör olarak beni neler bekleyeceğini sabırsızlıkla bekliyorum. Antrenör olarak oyuna yaklaşımım, yıllardır Johan Cruyff ve La Masia'da geliştirdiğimiz stil üzerine olacak. Sahada ofansfi futbol oynayan, inisiyatif alan takımları görmeyi seviyorum." dedi.

Bu sezon Al Sadd forması altında 16 resmi maça çıkan Xavi, 5 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

İspanyol yıldız, Barcelona forması altında 'da 505, toplamda ise 769 maçta görev yapmış ve 8 lig, dört Şampiyonlar Ligi, üç İspanya Kural Kupası ve iki Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.