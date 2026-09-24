Frenkie de Jong, teknik direktör Xavi Hernández’in Hollanda Milli Takımı’nın başındaki ilk milli ara döneminde kadroda yer almayacak, ancak kasım ayındaki milli maçlar için yeniden hazır olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu, Xavi’nin Katalonya’nın en önemli kamu televizyon kanalı TV3’e yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.

De Jong, geçen Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığından hâlâ iyileşme sürecinde. Xavi’ye göre işler artık iyiye gidiyor ve orta saha oyuncusu, takım arkadaşları milli ara dönüşünde yeniden grup antrenmanlarına başlamayı planlıyor.

“Onunla konuştum, aramız çok iyi”, diye söze başladı Xavi. FC Barcelona’da De Jong ile yaklaşık üç sezon birlikte çalışmıştı. “İyileşme sürecinin gidişatından memnun ve kendini çok iyi hissediyor. Göreceğiz, göreceğiz.”

İspanyol SPORT, hafta başında De Jong’un iyileşme sürecinde “büyük adımlar” attığını duyurmuştu. Birkaç hafta önce fizyoterapistlerle birlikte kısa süreliğine antrenman sahasına çıkmış, ancak birkaç sprintin ardından hâlâ çok fazla ağrı hissettiği için yeniden içeri dönmek zorunda kalmıştı. Şu anda ise sahada yeniden bireysel olarak çalışıyor ve ağrıları neredeyse tamamen geçmiş durumda.

“Bence bu aradan sonra en önemli şey, yeniden grupla birlikte çalışıp çalışamayacağını ve yeniden yüzde yüz oynayabilecek kadar iyi hissedip hissetmediğini görmek olacak”, dedi Xavi. Xavi, De Jong’u Hollanda Milli Takımı için de önemli bir oyuncu olarak görüyor.

De Jong, tatilinin ardından FC Barcelona’ya diz şikâyetleriyle döndü. Bu sorunları, Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Dünya Kupası’ndan taşımıştı; KNVB sağlık ekibinin yanlış teşhisinin ardından son üç maçı ağrılar içinde oynamıştı.

Barcelona’daki kontroller, De Jong’un sağ dizindeki medial kollateral bağda yırtık olduğunu ortaya koydu. Kulüp kendisine ameliyat olmasını tavsiye etti, ancak De Jong konservatif tedaviyi tercih etti. Şimdi ise yeniden işlerin iyiye gittiği görülüyor.