Hiç kimse Frenkie de Jong'u o pozisyonda görmeyi beklemiyordu; Atlético Madrid karşısındaki zirve mücadelesinde sağ bek olarak. İşte Hansi Flick'in herkesi şaşırtan ve eski teknik direktörü Xavi Hernández'i bile durup yorum yapmaya mecbur bırakan buluşu buydu.

Wimbledon maçındaki (1-2) etkileyici performansının ardından, ikinci yarıda oyuna sonradan girip Atlético Madrid'i şaşırtan de Jong, maça başlangıçta sağ bek olarak çıkmış, ardından karşılaşmayı orta saha pozisyonunda tamamlamıştı. De Jong, Pazartesi günü Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna katıldı; herkes de bu yeni pozisyon karşısında şaşkındı.

Xavi: Benim planladığım bu değil

Hollanda Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü ve Barcelona'nın eski çalıştırıcısı Xavi Hernández, bir basın toplantısında, Barcelonalı oyuncunun çok yönlü bir futbolcu olarak sahip olduğu becerileri övse de, bu pozisyon karşısındaki şaşkınlığını da dile getirdi.

Xavi şunları söyledi: "Dün Atlético karşısında de Jong bek olarak oynadı. Benim planladığım bu değil, gerçi ben de kendisini Barcelona'da stoper olarak kullanmıştım."

Ve ekledi: "Ama emin olduğum şey şu ki Frenkie üst düzey bir oyuncu, her pozisyonda oynayabilecek kapasitede; ister ön libero ister orta saha olarak. Üst düzey bir oyuncu o."

Xavi bu sözlerle de Jong'un gerçeğini özetledi: Bir pozisyonla sınırlanmayan, aksine pozisyonu kendisi yaratan bir oyuncu.

Flick'in buluşu tartışma yarattı

Flick'in yaptığı sadece zorunlu bir değişiklik değil, taktiksel bir buluştu. Zirvenin tehlikede olduğu bir maçta güvenini de Jong'a vererek sağ cepheyi kapatmasını, ardından belirleyici dakikalarda orta sahada dengeyi yeniden kurmasını sağladı.

İşte Xavi'nin de övdüğü buydu: Hollandalı oyuncunun çok yönlülüğü ve ön libero (6 numara), orta saha, stoper ve şimdi de sağ bek olarak, kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden oynayabilme yeteneği.

Hollanda zirvede

De Jong şimdi, UEFA Uluslar Ligi'nin İkinci Grubu'nda mümkün olan on iki puanın sekizini toplayarak liderlik koltuğunda oturan Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna katılıyor.

Hollanda, Cuma günü yine sekiz puana sahip olan Yunanistan'ı ağırlayacak, Pazartesi günü ise beş puanı bulunan Almanya'ya konuk olacak.

Xavi bu çok yönlü cevheri milli takımda nasıl değerlendireceğini düşünürken, Barcelona cephesinde soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Flick, de Jong için yeni bir pozisyon mu keşfetti, yoksa bu sadece Metropolitano'da çılgın bir gecede bulunmuş acil bir çözüm müydü?