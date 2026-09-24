Flick'in güveni ve A takımda alınan dakikaların şaşkınlığı

RFEF'in resmi medya kanallarına konuşan Espart, kariyerinin bu kadar erken döneminde böylesine önemli bir rol beklemediğini itiraf etti. Ancak fırsat ortaya çıkarsa bu meydan okumaya her zaman hazır olduğunu hissettiğini de vurguladı. Genç oyuncu, "Çok gencim ve Barça'da bu kadar çok dakika oynayabilmek beklediğim bir şey değildi ama an geldiğinde bunu yapabilecek kapasitede olduğumu biliyordum" dedi. Onun yükselişi yalnızca futbol dünyasını şaşırtmakla kalmadı, en yakın çevresi üzerinde de derin bir etki yarattı. Katalan devinin ömür boyu taraftarı olan ailesi ve arkadaşlarının, yıldızlığa giden bu ani çıkışını sindirmekte zorlandığı belirtiliyor.

Bu çıkışın getirdiği gurur, profesyonel futbolun baskılarıyla baş etmeyi sürdüren genç oyuncu için önemli bir itici güç durumunda. Espart, başarısının çevresindekilere yaşattığı mutluluğa dikkat çekerek şöyle dedi: "Arkadaşlarım ve ailem, kendileri de tam anlamıyla Barça'lı oldukları için, buna inanamıyor. Başarılarımdan dolayı onlar adına bu kadar mutlu olduklarını görmek beni çok gururlandırıyor." Bu ayakları yere basan etkinin, Ciutat Esportiva Joan Gamper'deki teknik ekibin yakın takibi altında kendi profesyonel gelişimiyle Barcelona taraftarlarının beklentilerini dengelemeyi sürdürürken kritik olması muhtemel görünüyor.

Çok yönlülük ve bir La Masia cevherinin taktiksel evrimi

Espart'ın A takım düzenine bu kadar hızlı entegre olmasının başlıca nedenlerinden biri, dikkat çekici taktiksel esnekliği. Modern teknik direktörler birden fazla bölgede oynayabilen futbolculara değer veriyor ve Barcelona'nın genç yıldızı bu kalıba kusursuz şekilde uyuyor. Birçok taraftar onu savunma hattında görmüş olsa da futbol eğitimi sahanın bambaşka bir bölgesinde başladı. Gelişim yıllarının büyük bölümünü merkezde bir çapa olarak geçirdiğini, ancak Cadete B (16 Yaş Altı) takımındaki döneminde yaşanan taktiksel değişimin kariyerinin yönünü tamamen değiştirdiğini açıkladı. Uyum sağlama becerisi, profesyonel seviyede onun alametifarikası haline geldi.

Espart, orta sahadaki bir pivot rolünden çok işlevli bir savunma silahına nasıl dönüştüğünü anlatarak pozisyon yolculuğunu detaylandırdı. "Benim için ilk şey, bir oyuncu olmam" dedi. "Hayatım boyunca pivot olarak oynadım ama cadete'deki ikinci yılımda beni sağ beke koydular ve iyi oynadım. Üst kategoriye çıktım ve bunu bek olarak yaptım ama bir orta saha eksikse beni oraya da koyabiliyorlardı. Bu oldukça beğenildi ve Barça'da sol bek oynadım, iç oyuncusu olarak da oynayabilirim... Başta buna alışmakta epey zorlandım. Bek oynadığımı kabullenmiştim ve beni bir '6' olarak koyduklarında uyum sağlamam benim için zordu. Ama alışıyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi önemli olan oynamak."

Bu "önce takım" anlayışı, Hansi Flick'in Espart'ı adeta taktiksel bir çakı gibi kullanmasına olanak sağladı; sakatlıklar ya da yorgunluklar kadroyu vurduğunda savunma hattında ve orta sahanın merkezinde boşlukları doldurdu. İster soldan bindirme yapsın ister ön libero rolünde savunma güvenliği sağlasın, La Masia eğitiminin ayırt edici özelliklerinden biri olan topla rahatlığı açıkça görülüyor. Kendisine verilen her rolü benimseyen Espart, A takım dinamiği açısından vazgeçilmez kalmayı başardı ve teknik yeterliliğinin yüksek futbol zekâsı ile öğrenmeye açık yapısıyla tamamlandığını kanıtladı.

Uluslararası hedefler ve İspanya Milli Takımı hayali

Şu anda İspanya 21 Yaş Altı takımının hayati bir parçası olan Espart, bunun farkında

Mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendiren Espart, uluslararası futbolda en üst seviyeye çıkma arzusunu gizlemedi. "A Milli Takım'da olmak inanılmaz olurdu, çünkü en iyiler orada. Bu, küçüklüğünüzden beri hayalini kurduğunuz bir şey" itirafında bulundu. A takımın cazibesine rağmen mevcut milli görevlerine bağlılığını koruduğunu da sözlerine ekledi: "21 Yaş Altı'nda harika bir takımımız var, çok kaliteli oyuncular var ve saha dışında da çok iyi anlaşıyoruz. Milli takımda olmayı her zaman sevdim, bu bir gurur kaynağı ve çok mutluyum." Kulübü ve ülkesi adına parlamayı sürdürdükçe, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesinin sadece zaman meselesi olduğu anlaşılıyor.