Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi, Donyell Malen milli takımda yeni bir başlangıca hazırlanırken golcünün milli takım performansına ilişkin süregelen soru işaretini gidermekte kararlı. Serie A'da olağanüstü bir gol serisi yakalayan Malen, Hollanda formasıyla aynı bitiriciliği sergilemekte zorlandı.

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Malen'in millî takımdaki performansının gizemi

Hollanda millî takımında şu anda en büyük bilmece, Malen'in kulüp performansı ile millî takıma katkısı arasındaki fark. Forvet, AS Roma'da dünya çapında bir performans sergilerken Hollanda formasıyla gol yollarında şaşırtıcı biçimde sessiz kaldı. Xavi, zihinsel dayanıklılığın ve özgüvenin önemini vurgulayarak oyuncunun potansiyelini dünya sahnesinde ortaya çıkarmayı kendine hedef edindi.

“Ona özgüven aşılamaya çalışıyoruz. Potansiyelini göstermek istiyor” diye açıklayan millî takım teknik direktörü, NOS'un aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Donyell benim için önemli ve takım için de önemli olmalı. İtalya'da çok iyi oynuyor. Bundan yararlanmalıyız. Elbette sağda da oynayabilir ama benim için o bir santrfor.”

İtalya'da Avrupa'nın elit isimlerini geride bırakıyor

Gian Piero Gasperini'nin ocak ayında uygun maliyetli bir transfer fırsatı olarak gördüğü Malen'in Roma'daki dönüşümü olağanüstü oldu. İtalyan teknik direktör, oyuncunun Aston Villa'da geçirdiği dönemde yanlış anlaşıldığını fark etti ve onu hemen santrfor pozisyonuna geri döndürdü. Gasperini daha önce, eski PSV oyuncusunun merkezde oynadığında “kale önünde öldürücü” olduğunu söylemişti. Malen'in 2026'daki müthiş formu da bu görüşü doğruladı.

İstatistikler, Noord-Holland doğumlu oyuncuya yönelik övgüleri destekliyor. Malen, Borussia Dortmund ve Villa Park'ta yakalayamadığı istikrara ulaştı. Bu takvim yılında 22 gol atan oyuncu, Avrupa'nın önde gelen liglerinde Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı. Gol yollarındaki bu etkinliği onu Serie A'nın en iyi performans gösteren oyuncularından biri hâline getirirken Malen, Gasperini'nin güvenine her hafta maç kazandıran performanslarla karşılık verdi.

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Bitmeyen pozisyon arayışı

Malen'in en iyi oynadığı pozisyonu bulmak, Hollanda'nın art arda görev yapan teknik direktörleri için sorun oldu ve millî takım kariyerinde istikrar yakalamasını engelledi. Frank de Boer, EURO 2021'de Wout Weghorst'u tercih etmiş, Louis van Gaal ise Malen'i 2022 Dünya Kupası kadrosuna hiç almamıştı. Ronald Koeman döneminde de Malen bazen ilk 11'de, bazen yedek kulübesinde yer buldu. Üstelik Roma'da üstlendiği merkezî gol tehdidi rolü yerine çoğu zaman kanatta oynatıldı.

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Geçen yaz ABD'de düzenlenen turnuvanın onun çıkış anı olması bekleniyordu ancak Cezayir, Özbekistan ve Japonya gibi rakiplere karşı goller gelmedi. Memphis Depay'ın yaklaşan dönüşünün yarattığı belirsizlik de konumunu daha karmaşık hâle getirdi ve sonunda yerini Brian Brobbey'ye kaptırdı. Ancak Brobbey'nin şu anda sahalardan uzak olması ve Xavi'nin yüksek tempolu bir hücum anlayışı uygulamasıyla Malen'in dokuz numaralı formayı kalıcı olarak alma fırsatı doğdu.

Malen, Yunanistan karşılaşmasına hazırlanıyor

27 yaşındaki santrfor, Yunanistan karşısında eski Barcelona orta saha yıldızı Xavi yönetimindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Böylece hücum hattına çok ihtiyaç duyulan gol gücünü katacak. Xavi, Malen'in tutumunu ve mevcut formunu överek takımının kilit isimlerinden biri olacağına inandığını belirtti.

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“Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve mükemmel durumda. Kendini tamamen rahat hissettiğini gösterdi. Takımımızı güçlendiren pek çok özelliğe sahip bir oyuncu ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı Xavi.