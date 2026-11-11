Xavi döneminden kalma bir transfer: Barcelona ocak ayındaki ödülü bekliyor

Barcelona, transfer piyasasında birçok İngiliz kulübünün hamlelerinin nasıl gelişeceğini yakından takip ediyor. Kulüp, yaklaşık iki yıl önce ayrılan eski oyuncularından birinin satışından kayda değer bir maddi gelir elde etmeyi umuyor; söz konusu oyuncu ocak ayı transfer döneminde yeniden gündeme gelebilir.

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Katalan kulübünden Camp Nou sahasında kendine yer edinmeyi başaramadığı için ayrılan Brezilyalı forvet Vitor Roque için yönetim, gelecekteki herhangi bir satıştan pay almasını sağlayan bir maddeden yararlanma umuduyla transfer piyasasındaki gelişmeleri takip ediyor. Oyuncu 2023'te, teknik direktör Xavi Hernandez döneminde (30 milyon euro karşılığında) gelmiş, ancak çok az forma giyince Flick'in gelişinin ardından kulüp onu Betis'e kiralamış, sonra da kesin olarak Palmeiras'a göndermişti.

İngiliz TEAMtalk sitesinin yayımladığı ve İspanyol Sport gazetesinin aktardığı habere göre, Manchester United, Palmeiras forvetini transfer etmek isteyen kulüpler listesine katıldı. Everton, Chelsea ve Tottenham da oyuncuyu takip eden İngiliz kulüpleri arasında yer alıyor. Dört kulüp, ocak ayındaki kış transfer döneminde olası transferin tamamlanması için gereken şartları öğrenmek amacıyla forvetin çevresiyle iletişim kurmaya çalışıyor.

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Oyuncunun menajeri Andre Cury'nin, Everton'ın oyuncunun hizmetlerini almaya ilgi duyduğunu doğruladığı aktarıldı. Cury ayrıca, geri kalan ilgilenen tarafların kimliğini açıklamadan, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen çok sayıda Avrupa kulübü bulunduğuna işaret etti.

Barcelona 10 milyon euro bekliyor

Palmeiras, en öne çıkan oyuncularından birinden kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor; zira 21 yaşındaki forvet Brezilya kulübüyle Aralık 2029'a kadar sözleşmeli ve kulüp yönetimi, ayrılışına ilişkin müzakerelerin başlaması için onay vermenin alt sınırını 50 milyon euro olarak belirledi.

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Bu bedel Barcelona içinde özel bir ilgiyle karşılanıyor; çünkü kulüp, oyuncuyu Palmeiras'a satarken sonraki herhangi bir transferden pay alma hakkını elinde tutmuştu. Katalan kulübü transferi 25,5 milyon euro sabit bedel ve ek bonuslar karşılığında tamamlamış, anlaşmaya ise satışın 41 milyon euroyu aşması halinde kendisine gelecekteki satış bedelinin yüzde 20'sini veren bir madde eklenmişti.

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Bu şartlara dayanarak, Vitor Roque'un 50 milyon euro karşılığında transferi Barcelona'ya 10 milyon euroluk bir gelir sağlayacak. Bu, forvetin ilk takımla Camp Nou'daki deneyiminin başarılı olmamasına rağmen, kulübün Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için daha önce harcadığı paranın bir kısmını geri kazanmak amacıyla kasasına yarayabilecek bir meblağ.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, oyuncu etrafındaki ilgi gelişmelerini yakından takip ediyor. Deco, deneyimi beklenmedik bir şekilde sona ermeden önce Roque'un transferinin tamamlanmasının en önemli destekçilerinden biriydi.

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Brezilyalı forvet, Palmeiras'ta parlaklığının bir kısmını yeniden kazandı. Yine de Brezilya kulübü şimdiye dek doğrulanmış resmi bir teklif almadı; ilgili kulüplerden biri istenen mali bedel konusunda anlaşmaya varırsa, ocak ayı ilgilenen kulüplerin harekete geçmesi için olası bir tarih olmaya devam ediyor.

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