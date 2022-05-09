Barcelona teknik direktörü Xavi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle Erling Haaland transferini gerçekleştirmelerinin zor olacağını söyledi.

Haaland için Borussia Dortmund'la el sıkıştığı iddia edilen Manchester City'nin transferi bu hafta içinde duyurması bekleniyor.

La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona adı Haaland'la anılan kulüpler arasındaydı. Fakat Xavi'nin açıklamaları, Katalan ekibinin yeterli finansal kaynaklara sahip olmadığını gösteriyor.

Xavi, Haaland transferi hakkında ne söyledi?

Barcelona'nın La Liga'da Celta Vigo'yla oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Xavi şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik şartlar nedeniyle transferi yapmamız çok zor. Size yalan söyleyemem, gerçek bu."

"Mesele sadece para değil. Diğer kulüplerin sportif projelerine saygısızlık etmek istemem. İyi bir projesi olan tek kulüp biz değiliz. City birçok kupa kazandı ve en üst düzeyde mücadele ediyor."

"Ama Barcelona, Haaland'ı alamazsa buna finansal sorunlar neden olacak."

Barcelona, Haaland transferinde hangi engelle karşılaştı?

Çeşitli kaynaklara göre; Haaland'ın Dortmund'daki sözleşmesinde 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle fazla hareket alanı bulunmayan Barcelona transfer yarışına rakiplerinden bir adım geride başlıyor.

Barcelona, Haaland için gereken bonservisi ödemeyi başarsa bile, Norveçli yıldızın astronomik maaş beklentisini karşılayacak bütçeyi yaratmaları oldukça zor. City'nin ise böyle bir problemi bulunmuyor.

Rekabetçi olabilmek için yaz transfer dönemini aktif geçirmeleri gerektiğini belirten Xavi, kadroya takviye yapmadan önce bazı isimleri elden çıkarmak zorunda olduklarını vurguladı.

"Barça her sezon kadrosunu güçlendirmeli, şampiyonluğu kaybettiysek daha da fazla. Ama ekonomik durum ortada. Yeni transferler için eldeki bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Karmaşık bir durum."

"Kulüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor, ama rekabetçi olmak için gücümüzü arttırmalıyız. Kulüp bünyesinde bir değerlendirme yapıp, buna göre hareket edeceğiz."