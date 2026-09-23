24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Daniel Buse
Çeviri:

"Xavi'den daha fazla oyuncu tanıyorum": Jürgen Klopp, Hollanda Teknik Direktörü'ne karşı oynanacak Uluslar Ligi düellosu öncesi iğneleyici bir çıkış yaptı

Almanya
J. Klopp
Hollanda - Almanya
Hollanda
UEFA Nations League A

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Portakallar'ın hocası Xavi'ye ince bir gönderme yaptı.

"Hollanda'dan Xavi'den daha fazla oyuncuyu kişisel olarak tanıyorum" dedi perşembe günü Amsterdam'da oynanacak Uluslar Ligi maçı (20.45) öncesinde doğaçlama bir basın sohbetinde. "Bunun bir avantaj olup olmadığını bilmiyorum. Yine de bu bir gerçek" dedi geniş bir gülümsemeyle.

Barcelona efsanesi Xavi, Hollanda için de kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından bu yaz görevinden ayrılan Ronald Koeman'dan Oranje'yi devralmıştı. Hollanda da - tıpkı Almanya'nın Paraguay'a karşı olduğu gibi - son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenmişti; rakibi Fas'tı.

Klopp, turnuvaya veda edilmesinin ardından görevini bırakan Julian Nagelsmann'ın yerine Almanya Milli Takımı teknik direktörü oldu. Amsterdam'daki deplasman maçı, şimdi Klopp yönetimindeki ilk karşılaşma olacak. Teknik adam bu sözleriyle Liverpool'daki dönemine gönderme yaptı: Orada 2015 ile 2024 yılları arasında Reds'i çalıştırmıştı.

Jürgen Klopp'un eski oyuncularından hangileri Hollanda kadrosunda yer alıyor?

Klopp o yıllardan, Xavi'nin yeni kadrosunda yer alan savunmanın lideri Virgil van Dijk'ı, orta sahanın sigortası Ryan Gravenberch'i ve kanat forvet Cody Gakpo'yu hâlâ tanıyor. Ancak Klopp, bunun maç hazırlığında kendisine yardımcı olacağı görüşünde değildi: "Rakibin ne yapacağını hiç bilmiyoruz" diye itirafta bulundu, sonuçta Xavi için de göreve gelişinin ardından ilk maç olacaktı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin