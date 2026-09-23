"Hollanda'dan Xavi'den daha fazla oyuncuyu kişisel olarak tanıyorum" dedi perşembe günü Amsterdam'da oynanacak Uluslar Ligi maçı (20.45) öncesinde doğaçlama bir basın sohbetinde. "Bunun bir avantaj olup olmadığını bilmiyorum. Yine de bu bir gerçek" dedi geniş bir gülümsemeyle.

Barcelona efsanesi Xavi, Hollanda için de kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından bu yaz görevinden ayrılan Ronald Koeman'dan Oranje'yi devralmıştı. Hollanda da - tıpkı Almanya'nın Paraguay'a karşı olduğu gibi - son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenmişti; rakibi Fas'tı.

Klopp, turnuvaya veda edilmesinin ardından görevini bırakan Julian Nagelsmann'ın yerine Almanya Milli Takımı teknik direktörü oldu. Amsterdam'daki deplasman maçı, şimdi Klopp yönetimindeki ilk karşılaşma olacak. Teknik adam bu sözleriyle Liverpool'daki dönemine gönderme yaptı: Orada 2015 ile 2024 yılları arasında Reds'i çalıştırmıştı.

Jürgen Klopp'un eski oyuncularından hangileri Hollanda kadrosunda yer alıyor?

Klopp o yıllardan, Xavi'nin yeni kadrosunda yer alan savunmanın lideri Virgil van Dijk'ı, orta sahanın sigortası Ryan Gravenberch'i ve kanat forvet Cody Gakpo'yu hâlâ tanıyor. Ancak Klopp, bunun maç hazırlığında kendisine yardımcı olacağı görüşünde değildi: "Rakibin ne yapacağını hiç bilmiyoruz" diye itirafta bulundu, sonuçta Xavi için de göreve gelişinin ardından ilk maç olacaktı.