Xavi'den bu sezon 1 dakika bile süre vermediği Pique'ye: "Senin için zor bir sene olacak"

Tecrübeli stoper, şu ana kadar La Liga'da bir dakika bile oynamadı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yazın başlarında Gerard Pique ile bu sezon takımdaki rolü hakkında konuştuğunu vurguladı.

Tecrübeli stoper, şu ana kadar La Liga'da bir dakika bile oynamadı. Xavi, onu bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor.

"Tatile çıkmadan önce Gerard ile konuştum" dedi.

"Açık davrandım. Ona savunmayı güçlendireceğimizi ve onun için kolay olmayacağını söyledim. Bize başka bir rolde yardımcı olabilir.

"Herkes için rekabet var. Maçları kazanmak için en iyisini seçmeye çalışıyorum.

Transfer konusu

Cumartesi günü Jules Kounde'yi kadroya kaydettirdikten sonra Xavi, Barcelona'nın bir sağ bek transferi yapabileceğini söyledi.

Xavi, "Sol bek pozisyonu, Alejandro Balde ve Jordi Alba ile iyi bir şekilde korunuyor," diye ekledi.

"Pazara bakıyoruz. Sağda, Sergino Dest dışında doğal bir sağ bek yok.

"Sergi [Roberto], Ronald [Araujo], Jules [Kounde] var.

"Pazara bakacağız, ancak niyetimiz sağ bek pozisyonunu güçlendirmek."

Barcelona'nın Manchester City'den Bernardo Silva'ya olan ilgisi sorulduğunda Xavi, ilgilendiklerini açıkça belirtti.

Xavi, "Umut her zaman var ama bu transfer zor" dedi.

"Karmaşık. Sadece birkaç günüüz var ve gidenler olmalı."

Valladolid maçı

Xavi, Pazar günü Camp Nou'da iki takım arasındaki düello öncesinde Real Valladolid teknik direktörü Pacheta'yı övdü.

Xavi, "Biz Pacheta'nın hayranlarıyız," dedi.

"Bir hoca olarak beni şaşırttı. Cesur, saldırgan, sistemli. Asil bir insan.

"Zor olacak. Real Valladolid, oyuncuları iyi seviyede olan cesur, neşeli bir takım.

"İşleri iyi yapan bir takımla karşı karşıyayız. Hedefimiz üç puan."