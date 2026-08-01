İspanyol bir teknik direktör, gelecek sezon Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine Suudi Arabistan ekibi El-Ehli'yi çalıştırmaya yaklaştı.

Basın haberleri, Jaissle'nin önceki gün perşembe günü, gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak için El-Ehli'deki görevinden istifa ettiğini teyit etmişti.

Jaissle'nin ayrılığından bu yana El-Ehli'nin adı birçok teknik direktörle anıldı; bunların en dikkat çekenleri İspanyol Xavi Hernandez, Hollandalı Arne Slot ve Portekizli Vitor Pereira, Nuno Santo ile Sergio Conceiçao oldu.

Güvenilir gazeteci Santi Aouna, El-Ehli'nin aday listesinde yer alan yeni bir isim daha açıkladı: Villarreal'in eski teknik direktörü İspanyol Marcelino.

Aouna, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, İspanyol teknik direktörün gelecek sezon takımı çalıştırmayı kabul etmesinin ardından El-Ehli ile Marcelino arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğunu belirtti.

60 yaşındaki teknik direktör, yaklaşık 30 yıl önce başlayan zengin bir teknik direktörlük kariyerine sahip; bu kariyerinin büyük bölümünü, 2023'teki kısa Marsilya deneyimi hariç İspanya Ligi'nde geçirdi.

Bu kariyeri boyunca Marcelino, Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao, Sevilla ve Real Zaragoza gibi İspanya'nın en güçlü takımlarından bir grubunu çalıştırdı.

İspanyol teknik direktör, üst düzeyde yalnızca iki kupa kazandı; bunlar Valencia ile 2019 İspanya Kral Kupası ve Athletic Bilbao ile 2021 İspanya Süper Kupası'dır.

El-Ehli taraftarları, Suudi ekibinin teknik direktörlüğünde 3 yıl kalan ve bu süre zarfında iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve bir kez de Suudi Süper Kupası'nı kazanan Jaissle'nin yerine Marcelino'nun en iyi alternatif olmasını umuyor.