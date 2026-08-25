Xavi can sıkıcı soruyu sert bir şekilde kesti: “Bunun hakkında konuşmak istemiyorum!”

Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk basın toplantısını geride bıraktı. İspanyol çalıştırıcı İngilizcede son derece düzgün bir performans sergiledi ve salondaki basın mensuplarının sorularını, bir soru dışında, yanıtladı.

Salondan, “Futboldaki uluslararası durumla ilgili bir soru daha” sesi yükseldi. “Hem saha içinde hem saha dışında FIFA ve Gianni Infantino’ya yönelik çok fazla eleştiri var. Pazartesi günü bazı FIFA efsaneleri konuştu, Hollanda Futbol Federasyonu açıklama yaptı, UEFA açıklama yaptı. Mevcut duruma ilişkin görüşünüz nedir?”

Bunun üzerine Xavi, sorudan memnun olmadığını hemen belli etti. “Bunun hakkında konuşmak istemiyorum! Teşekkür ederim.” Teknik direktör yalnızca Hollanda Milli Takımı hakkında konuşmak istedi.

Ancak soru tamamen durup dururken gelmiş değildi. FIFA ve Infantino son dönemde ciddi şekilde eleştirilerin hedefinde yer alıyor ve çeşitli kuruluşlar başkanın ayrılmasını talep ediyor. Nitekim Hollanda Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar bu konuda daha önce sert açıklamalarda bulundu.

Ancak Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk basın buluşmasında bu konuya girmek istemedi.

Kısa yanıtının ardından İspanyol teknik adam, görüşüne dair başka bir açıklama yapmadı. Sonrasında yeniden Hollanda Milli Takımı etrafındaki sportif konulara yöneldi.

Bu kapsamda Xavi, diğer konuların yanı sıra oyun anlayışına dair inancından ve Suudi Arabistan’da forma giyen Hollanda Milli Takımı oyuncularından söz etti. AZ’nin genç yeteneği Kees Smit de kısaca gündeme geldi.