Meks Meerdink ve Ruben van Bommel, perşembe günü Hollanda Milli Takımı formasıyla sahada yer alan iki debutanttı. İkisi de Almanya karşısında, teknik direktör Xavi Hernández’in de gözünde mükemmel bir izlenim bıraktı.

Meerdink, ilk yarıda sakatlanan Brian Brobbey’nin yerine oyuna girerken, Van Bommel son bölümde sahaya çıktı. PSV’li hücum oyuncusu, uzatma dakikalarında Cody Gakpo’ya muhteşem bir asist yaptı ve Hollanda bu sayede 1-1’lik beraberliği kurtardı.

Van Bommel’in asistine dair Xavi’nin görüşü net. “Bu karakter gösteriyor. Bugün Hollanda Milli Takımı adına ilk maçına çıktı ve fark yarattı. Tabii Cody de”, diyen İspanyol teknik adam, 1-1’in görüntülerine bir kez daha baktı.

“İhtiyacımız olan şey bu. Bu bir üst düzey oyuncu”, diyen Xavi, Van Bommel için övgü dolu konuştu. “Ruben adına çok mutluyum. Ona inanıyoruz ve o da bunu gösterdi. Bunu hak etmişti çünkü harika bir kişiliğe sahip.”

Xavi’ye göre bu kişilik sadece ayağının dışıyla yaptığı mükemmel ortada değil, öncesindeki aksiyonda da kendini gösterdi: topu kapmasında. “Topu kazandı. Sonra da o harika orta geldi.”

Xavi, diğer debutant Meerdink hakkında da son derece memnun konuştu. “Harikaydı. Brian (Brobbey, ed.) için üzücü, çünkü Alman savunmacılarla sert mücadele etti. Ama Meks de harikaydı.”

“Takım için çok çalıştı, kendini feda etti. Kaleciye çok baskı yaptı, şu anda herhalde tükenmiştir. Ama onlar adına çok mutluyum”, diyerek sözlerini tamamladı Xavi.