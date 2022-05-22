Barcelona Teknik Direktörü Xavi gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen takımının transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, adı Katalan ekibiyle anılan Robert Lewandowski'nin durumuna da değindi.

Xavi Polonyalı golcüyü transfer etmek istediklerini ancak bu takviyenin Katalan ekibinin mali durumu nedeniyle kolay olmayacağını açıkladı.

Xavi ne söyledi?

"Lewandowski'nin aramıza katılması olasılıklardan biri. Bunu kendisi de açıkladı. Görüştüğümüz ve iletişim halinde olduğumuz doğru ama kolay olmayacak.

"Bayern Münih ile devam eden bir kontratı var. Kylian Mbappe ve Erling Haaland için herhangi bir hamle yapma şansımız yoktu çünkü ekonomik durumumuz bunu gerektiriyordu. Haaland ve Mbappe üzerine düşünmeye gerek yok. Geriye değil ileriye doğru bakmalıyız"

Lewandowski Barcelona'ya katılacak mı?

Lewandowski'nin Bayern Münih ile kontratı 2023 yazında sona eriyor ve takımıyla olan kontratını yenilemeyeceğini açıkladı.

Buna rağmen Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer kulübün oyuncuyu bu yaz bırakmayacağı ve golcü oyuncunun 2022-2023 sezonunda Bayern Münih forması giyeceğini açıkladı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Chelsea de Lewandowski'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada rakip fileleri 51 kez sarsan Lewandowski, Bundesliga tarihinin en önemli golcülerinden biri olmayı başardı. Dortmund formasıyla adım attığı ligde 12 sezonda 384 maça çıkan Lewandowski, bu karşılaşmalarda 313 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 86 gol kaydetti.

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