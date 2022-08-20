Xavi, Barcelona'nın 0-0'lık Rayo Vallecano maçını değerlendirdi: "Futbol rezaleti"

Xavi, kendi sahasında Rayo ile 0-0 berabere kalmanın kabul edilemez olduğu yorumunu yaptı.

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, 0-0 berabere kalddıkları Rayo Vallecano karşılaşmasını değerlendirdi.

Xavi, 2022/23 La Liga açılış maçında kendi sahasında Rayo ile 0-0 berabere kalmanın kabul edilemez olduğu yorumunu yaptı.

Xavi, Real Sociedad deplasmanında oynanacak maç öncesinde basın toplantısında "Bu kolay değil" dedi.

"Alçakgönüllü olmalıyız. Rayo'ya karşı oynanan oyun bir futbol rezaletiydi. Kazanmayı hak ettik ve pozisyon üretmekten yoksun kaldık. İyi bir oyun oynadık. Yenilgi yerine coşkuyu tercih ederim."

Kounde'nin durumu

Barcelona Jules Kounde'yi kadrosuna kattı ancak eski Sevilla stoperini kadroya kaydedemedi. La Liga kurallarına göre maaş ve bütçe dengesini ayarlamak zorundalar.

Xavi, önce bazı oyuncuları göndermek gerektiğini söylerken bu olmadan Kounde'nin kadroda yer alamacağını doğruladı.

Xavi, "Hala bekliyoruz" diye ekledi.

"O bizim önceliğimiz ve kayıt edilip edilemeyeceğini göreceğiz. 23 yaşında olmasına rağmen çok klas ve deneyime sahip bir stoper.

"Barcelona'da oynayabiliyorsa her maç bir şeyler kanıtlamak zorunda kalacak. Onu daha çok stoper olarak görüyorum ama acil bir durumda bek olarak da oynayabilir. Onu kaydetmek için bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor."

Casemiro yorumu

Xavi, Casemiro'nun bu hafta başlarında Premier Lig devi Manchester United'a katılmak için Real Madrid'den ayrılması hakkında da yorum yaptı.

Xavi, "Futbolda ve Real Madrid'de bir dönemi tanımlamış bir oyuncu" dedi.

"Onun yerine geçecek oyuncularla anlaştılar, ancak bunun hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Bunlar rakip tarafından verilen kararlar ve ben buna karışmam."