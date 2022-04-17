Xavi: "Barcelona kötü skorlar aldı diye oyun DNA'sını değiştiremez"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Joan Cruyff'un teknik direktörlük yıllarında Barcelona'ya yerleştirdiği futbol felsefesine sadık kalacağını ve kötü sonuçlar alsalar bile bu DNA'yı bir kenara itmeyeceklerini söyledi.

Oyun tarzlarının son 30 yılda kulübe sayısız başarı getirdiğini vurgulayan Xavi, Frankfurt yenilgisine rağmen bu yolda devam edeceklerini belirtti.

Ne söylendi?

"Oyun tarzımızla beş Şampiyonlar Ligi kazandık. Bu tarzı Joan Cruyff yarattı ve sonrasında büyük başarılar kazanıldı.

"Gelişmemiz gerekiyor. İnanmaya, düzeltmeye ve gelişmeye mecburuz. Bir maç ya da şampiyonluğu kaybetsek bile kendi DNA'mızı bir kenara atmayacağız.

"Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edebilmek ve sonrasında yapabilirsek şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

Kupa koleksiyoncusu

Barcelona'nın topa sahip olma oyununda orta sahada kendisi gibi Katalan ekibinin altyapısından yetişen Andres Iniesta ile birlikte Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncusu olan Xavi, futbolculuk döneminde sekiz La Liga şampiyonluğunun yanı sıra dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Luis Aragones döneminden itibaren İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren ve hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklar yaşayan Xavi, teknik direktörlüğe Katar'ın Al Sadd takımında başlamış ve bu takımla elde ettiği şampiyonluğun ardından Ronald Koeman'ın yerine Barcelona'nın başına geçmişti.

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