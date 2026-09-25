Başlangıç ideal olmasa da, Xavi Hernandez için Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü devraldıktan sonraki ilk maçında umut vaat eden işaretler taşıdı. Zira Turuncular, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında son dakikalara kadar geride kaldıktan sonra Almanya karşısında 1-1'lik heyecan verici bir beraberlik kopardı.

İspanyol teknik direktör, oyuncularının performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, özellikle ikinci yarıda Hollanda'nın maçın daha üstün tarafı olduğunu vurguladı.

Xavi, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Çok iyi oynadığımız için memnunum. Açıkçası Almanya'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

Hollanda'nın bir miktar gerginlik yaşadığı ve kendi oyun anlayışını dayatamadığı ilk yarıda Almanya öne geçti; ancak Hollanda devre arasının ardından toparlanarak beraberliği aramak için baskısını artırdı.

Xavi, takımının ilk 45 dakika boyunca istenen şekilde sahne almadığını kabul ederek şunları söyledi: "Belki ilk yarıda biraz gergindik, ama ikinci yarıda oynadığımız şekil doğru olandı."

İspanyol teknik direktör, skorda geriye düştükten sonra oyuncularının verdiği tepkiyi övdü ve devre arasının ardından ortaya koydukları performansın, milli takımın içine yerleştirmek istediği karakteri ve hırsı yansıttığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Karakter, hırs, kazanma isteği ve iyi bir coşku gösterdik. Kesinlikle en çok hoşuma giden şey, skorda geride olduğumuz ikinci yarıda oyuncuların karakteriydi; bunun yanında tavırları ve zihniyetleriydi."









Hollanda, uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun kaydettiği golle beraberliği yakalamayı başardı ve Xavi döneminin başlangıcındaki açılış karşılaşmasından bir puanla ayrıldı.

Xavi, topa hâkimiyetin, güçlü baskının ve topu geri kazanmanın önümüzdeki dönemde Hollanda'nın oyun anlayışının temel unsurları olduğunu vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Sert baskı yaptık, topu geri kazandık ve inisiyatifi elimize aldık." İspanyol teknik direktör, ikinci yarıdaki performansın takım için kalıcı bir ölçüt hâline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İşte yöntem bu ve Hollanda takımı için ölçüt bu olmalı."

İspanyol teknik direktör, oyuncularının maçta ortaya koyduklarına şaşırmadığını belirterek, bu karakterin izlerinin zaten antrenmanlar sırasında görüldüğünü vurguladı.

Şöyle dedi: "Bunu antrenmanlarda zaten göstermiştik ve antrenman yapış şekli, oyun oynayış şeklidir."

Xavi, İspanyol teknik direktörün Hollanda Milli Takımı ile ikinci sınavı olacak olan bir sonraki maçta, Hollanda'nın pazar günü Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakada bu beraberliğin üzerine koymayı umuyor.











