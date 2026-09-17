Wouter Burger, yeni milli takım teknik direktörü Xavi Hernandez'in kendisini yaklaşan milli ara için kadroya çağırmasını umduğunu Ziggo Sport'a söyledi.

Burger şu anda TSG Hoffenheim'da forma giyiyor. Alman kulübü onu geçen yaz Stoke City'den transfer etti.

25 yaşındaki oyun kurucu, Bundesliga'da hemen ses getirdi ve sezonu dört gol ve dört asistle tamamladı. Youri Mulder, gelişimi hakkında son derece olumlu ifadeler kullandı.

Burger, “Mulder'in bunu söylemesi güzel, çünkü Schalke'deki rolü düşünüldüğünde ligi doğal olarak iyi tanıyor (teknik direktör, ed.)” diyerek söze başladı.

“Bazı insanlar bir oyuncu hakkındaki görüşlerini onu bir veya iki kez oynarken gördüklerinde oluşturuyor, ama o Bundesliga'yı biraz daha fazla takip ediyor, bu yüzden bu güzel bir iltifat.”

Ardından Hollanda Milli Takımı için şansı soruldu. “Bir yıl önce bana bu soruyu sorsaydın sana deli gözüyle bakardım. Ama her şey hızlı gelişti. Şu anda işlerin gidişatından memnunum."

“Umarım benim tarafıma doğru bir telefon gelir. Ama Avrupa'da üst düzey bir kulüpte oynamıyorsan bu zor. Önceki milli takım teknik direktörü Ronald Koeman da tanıdığı oyuncularla oynamayı tercih ettiğini belirtmişti. Ben de yirmi gol atmadım. Yani bunu anlıyorum, çünkü rekabet de yüksek” diyerek sözlerini tamamladı.