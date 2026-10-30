Kritik mücadele Carrick'in görevini mercek altına alıyor
Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yapmasının ardından görevini korumaya çalışan teknik direktör Michael Carrick yönetiminde cumartesi günü Stamford Bridge'e konuk olacak. İlk sekiz maçından yalnızca birini kazanan United, liderin 15 puan gerisinde bulunuyor.
Bournemouth karşısında sahasında alınan 3-0'lık ağır yenilgi, 45 yaşındaki teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı.
Ancak Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, dışarıdaki tartışmalara rağmen United'ın hâlâ tehlikeli bir rakip olduğunu vurguladı.
Alonso, Carrick ile geçmişteki karşılaşmalarını anlattı
Alonso, Carrick'e duyduğu saygıyı dile getirdi ve orta saha oyuncusu olarak birbirlerine rakip oldukları dönemle yakın zamanda bir efsaneler maçındaki karşılaşmalarını hatırlattı. Alonso, “Michael'a teknik direktör olarak büyük saygı ve sempati duyuyorum. Onu tanıyorum çünkü birbirimize karşı oynadık. Yakın zamanda bir efsaneler maçında da oynadık ve biraz sohbet ettik” dedi.
“Gerçekten iyi bir insan ve böyle insanlarla bir arada olmak istersiniz. Ama bunun dışında yorum yapmak bana düşmez.”
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İki takımın teknik direktörlerinin karşı karşıya olduğu yoğun medya baskısına da değinen Alonso, “Bu yeni bir şey değil. Görevi kabul ettiğinizde bunu biliyorsunuz. Zor zamanlarla başa çıkmanız ve güçlüklerin üstesinden gelmeniz gerekiyor” diye ekledi.
Chelsea, motive bir Manchester United'a hazırlanıyor
Alonso, Manchester United'ın yaşadığı krizin rakibe hazırlanmayı kolaylaştırdığı yönündeki iddiaları reddetti. “Benim için bir şey değişmiyor. Koşullar ne olursa olsun aynı şekilde hazırlanmalıyız. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanıyoruz” dedi.
“United'ın iyi bir kadrosu, iyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörü var. Bu yüzden zor bir maç olacak. Kazanmak için en iyi seviyemizde, iyi bir performans sergilemeliyiz.”
İspanyol teknik direktör, “Oyunu iyi kontrol etmeli, duygularımıza hâkim olmalı, rahat ve yoğun oynamalıyız... İlk gol de önemli olacak” ifadelerini kullandı.
Stamford Bridge'de kritik Premier League mücadelesi
İki kulüp de ligde sezonlarının gidişatını değiştirecek üç puanı almak isteyerek cumartesi günkü karşılaşmaya çıkacak.
Alonso, geçen hafta sonu Tottenham Hotspur karşısında sahasında alınan yenilginin ardından oyuncularından güçlü bir reaksiyon bekliyor.
Stamford Bridge'deki maçın cumartesi öğleden sonra başlaması planlanıyor.