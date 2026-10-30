Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki karşılaşmaları öncesinde eleştirilerin hedefindeki Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'e büyük saygı ve anlayış duyduğunu dile getirdi. Alonso, sonuçlar kötüye gittiğinde göz önündeki teknik direktörlük görevlerinin aralıksız baskıyı beraberinde getirdiğini kabul etti.

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Kritik karşılaşma Carrick'in görevini mercek altına alıyor

Manchester United, cumartesi günü Stamford Bridge'e konuk olacak. Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yapan teknik direktör Michael Carrick ise görevini korumaya çalışıyor. İlk sekiz maçının yalnızca birini kazanan United, liderin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Bournemouth karşısında evinde alınan küçük düşürücü 3-0'lık yenilgi, 45 yaşındaki teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı.

Ancak Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, dışarıdaki tartışmalara rağmen United'ın hâlâ tehlikeli bir rakip olduğunu vurguladı.

Alonso, Carrick ile kişisel bağını anlattı

Alonso, Carrick'e duyduğu saygıyı dile getirdi ve geçmişte rakip orta saha oyuncuları olarak karşılaşmalarını, yakın zamanda da bir efsaneler maçında sohbet etmelerini hatırlattı. Alonso, “Bir teknik direktör olarak Michael'a büyük saygı duyuyorum ve ona karşı büyük bir yakınlık hissediyorum. Onu tanıyorum çünkü birbirimize karşı oynadık. Yakın zamanda bir efsaneler maçında da oynadık, bu yüzden biraz sohbet ettik” dedi.

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“Gerçekten iyi bir insan ve böyle insanlarla bir arada olmak istersiniz. Ama bunun dışında yorum yapmak bana düşmez.”

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Her iki takımın teknik direktörüne yönelik yoğun medya ilgisine de değinen Alonso, “Bu yeni bir şey değil. Görevi kabul ettiğinizde bunu biliyorsunuz. Zor zamanlarla başa çıkmanız ve güçlüklerin üstesinden gelmeniz gerekiyor” diye ekledi.

Chelsea, motivasyonu yüksek Manchester United'a hazırlanıyor

Alonso, Manchester United'ın içinde bulunduğu krizin rakibe hazırlanmayı kolaylaştırdığı yönündeki görüşleri reddetti. Alonso, “Benim için hiçbir şey değişmiyor. Durum ne olursa olsun aynı şekilde hazırlanmalıyız. Kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol ediyoruz” dedi.

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“United'ın iyi bir kadrosu, iyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörü var. Bu yüzden zor bir maç olacak. Kazanmak için en iyi hâlimizle sahada olmalıyız.”

İspanyol teknik direktör, “Oyunu iyi kontrol etmeli, duygularımızı iyi yönetmeli, rahat ve mücadeleci olmalıyız... İlk gol de önemli olacak” ifadelerini kullandı.

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Stamford Bridge'de kritik Premier League mücadelesi

Her iki kulüp de cumartesi günkü karşılaşmaya, ligdeki gidişatını değiştirecek üç puanı alma hedefiyle çıkacak.

Alonso, geçen hafta sonu Tottenham Hotspur karşısında evlerinde aldıkları yenilginin ardından oyuncularından güçlü bir tepki bekliyor.

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Stamford Bridge'deki karşılaşma cumartesi öğleden sonra başlayacak.