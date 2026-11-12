Manchester United ve Manchester City, Chelsea’nin gözden düşen sağ beki Malo Gusto’yu takip ediyor. Batı Londra kulübü, oyuncu için 75 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi. 23 yaşındaki Fransız oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesinden bu yana Stamford Bridge’deki kadro tercihinde Josh Acheampong’un gerisine düştü.

Reklam

Rakipler, forma giyemeyen Fransız beki takip ediyor

talkSPORT'a göre, kuzeybatının iki büyük kulübü, Chelsea'nin yeni İspanyol teknik direktörü yönetiminde A takımda forma şansı azalan Gusto'yu yakından takip ediyor. Kulüp kaptanı Reece James sakatlığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olmasına rağmen, eski Lyon savunmacısı 12 Eylül'den bu yana hiçbir Premier League maçına ilk 11'de başlamadı. Savunmanın sağında ise altyapıdan yetişen Acheampong giderek daha fazla tercih ediliyor.

Azalan süreler ayrılık iddialarını artırıyor

2023'te çocukluğundan beri formasını giydiği Fransız kulübü Lyon'dan yaklaşık 26 milyon sterlin karşılığında transfer edilen hücumcu bek, daha önce başkentte düzenli olarak forma giymiş, tüm kulvarlarda 144 maça çıkıp üç gol atmıştı. Ancak bu sezon ligde oynadığı yedi maçın yalnızca üçüne ilk 11'de başladı.

Ligde aldığı bu sınırlı sürelerin yanı sıra savunmacı, takımının Liverpool'a dördüncü turda penaltı atışları sonucunda elenmesinden önce oynadığı üç Carabao Cup maçının tamamına ilk 11'de başladı. Azalan forma şansı, ligdeki rakiplerinin dikkatini çekti. City, oyuncuyu eski Stamford Bridge teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden buluşturmak amacıyla yaz aylarında olası bir transferi değerlendirmişti.

Mali süreç, Etihad'ın transfer girişimini zorlaştırıyor

Etihad Stadyumu yönetimi oyuncunun özelliklerini hâlâ beğense de yayın kuruluşu, saha dışındaki düzenleyici süreçlerin 75 milyon sterlinlik bir transferi finanse etmelerini zorlaştırdığını belirtiyor. Maresca'nın takımı, Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından yaptığı itirazın nihai sonucunu hâlâ bekliyor.

Reklam Reklam

Bağımsız bir komisyon, kulübün 2009 ile 2018 arasındaki dokuz yıllık dönemde “sahte” sözleşmeler yoluyla gelirlerini 900 milyon sterlin yapay olarak şişirdiğine hükmetti. Yaptırımlara ilişkin belirleyici duruşma henüz yapılmamış ve hukuki itirazlarının sonucu açıklanmamışken, yaklaşan transfer döneminde yüksek bedelli bir transferin peşine düşmeleri hiç de kolay görünmüyor.

Teknik direktör değişimi, kış transfer dönemindeki hamleyi belirsizleştiriyor

Bu arada United, Michael Carrick'in yerine geçmesi için ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino ile prensipte anlaşmaya varmasının ardından Old Trafford'da bir yol ayrımında bulunuyor. Yaklaşan teknik direktör değişimi ve City'nin devam eden hukuk mücadelesi göz önüne alındığında, ocak ayı transfer dönemi açıldığında iki kulüpten herhangi birinin resmî girişimde bulunup bulunmayacağı belirsiz. Yine de Gusto tercih edilmemeye devam ederse durumu yakından izlenecek.