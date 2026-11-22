Xabi Alonso, Stamford Bridge’de aldığı ağır iç saha yenilgisiyle sonuçlanan kötü gidişatın ardından görevini korumaya çalışıyor. İspanyol teknik direktöre, hem sonuçlarda hem de performansta derhal köklü bir düzelme sağlayamazsa Batı Londra’daki görev süresinin kısa kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Reklam

Ağır yenilgi sırasında Stamford Bridge’de tepkiler Alonso’ya yöneldi

Cumartesi günü Chelsea, Leeds karşısında dağılarak 4-1 yenildi ve Stamford Bridge’de hayal kırıklığı hâkim oldu. Bu yenilgi, iki hafta önce zor günler geçiren Sunderland karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ve rakibi Tottenham’a karşı yaşanan alışılmadık iç saha yenilgisinin ardından geldi.

Taraftarlar tepkilerini dile getirdi. Malo Gusto oyuna alındığında yedek kulübesine yönelik “Ne yaptığını bilmiyorsun” tezahüratları yükseldi. Alonso’nun yöntemlerinin oturmasının zaman alacağı kabul edilse de oyuncu değişiklikleri tekrar tekrar eleştiri konusu oldu.

Cundy’den ‘iğrenç’ performansa sert yorum

Eski Chelsea oyuncusu Jason Cundy, Leeds karşısındaki çöküşün ardından talkSPORT’ta sert değerlendirmelerde bulundu ve takımın hemen toparlanmaması hâlinde değişikliğin kapıda olduğu uyarısını yaptı.

Cundy, “Berbat durumdayız. O kadar kötüydük ki, çok kötüydü… Az önce gördüklerime inanamıyorum. Bu endişe verici bir performanstı, endişe verici. Böyle devam ederse Alonso görevini koruyamaz, bunu size açıkça söylüyorum” dedi.

Reklam Reklam

Zor günler geçiren Sunderland ve Leeds karşısında üst üste alınan yenilgileri vurgulayan Cundy, takımın dağılışını eleştirdi. “Sunderland karşısında yaptığınızı yapamazsınız, bugün Leeds karşısında yaptığınızı yapıp bu iki maçı kaybedemezsiniz” diye ekledi. “Bugün iğrençtik, kesinlikle iğrençtik. Hâlâ söyleyecek söz bulmaya çalışıyorum… Her dakika geçtikçe biz daha kötüye gittik, Leeds ise daha iyi oynadı.”

Related Topics

Arsenal ile açılan fark, ligin alt yarısı endişesini artırdı

11 Premier League maçının ardından Chelsea sekizinci sırada ve lider Arsenal’ın şimdiden 12 puan gerisinde. Yaşanan gerileme, Cundy’nin kulübün ligi nerede bitireceğini sorgulamasına yol açtı.

Cundy, “Ne kadar kötü olduğumuza inanmak neredeyse imkânsız, ciddiyim, şaka yapmıyorum. Endişeliyim… Bu sezonun nasıl geçeceği konusunda endişeliyim” dedi. “Şu anda gerçekten endişeliyim… Bu sezonun bizim açımızdan nasıl göründüğü konusunda endişeliyim.”

Reklam

Şunları da ekledi: “Burada tamamen dürüst konuşuyorum, ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorum… Ligin alt yarısında yer alacak bir takım gibi görünüyoruz, rahatlıkla alt yarıda kalacak bir takım gibi ... bizi herkes yenebilirdi, o kadar kötüydük. Nasıl bu kadar kötü olabildiğimizi anlamakta gerçekten zorlanıyorum.”

Alt sıralardaki rakiplere karşı kritik maçlar bekliyor

Alonso’yu, puan tablosunun alt sıralarındaki takımlarla üst üste oynanacak maçlarda acil bir sınav bekliyor. Chelsea gelecek hafta sonu zor günler geçiren Nottingham Forest’a konuk olacak, bir hafta sonra da küme düşme tehlikesi yaşayan Crystal Palace’ı ağırlayacak. Baskı artarken iki galibiyetin altındaki herhangi bir sonuç, Alonso’nun geleceği açısından belirleyici olabilir.