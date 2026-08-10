Xabi Alonso’ya sert eleştiri: Chelsea FC’nin hazırlık maçı hezimetinde tuhaflık

Avustralya, Hong Kong, Endonezya ve Malezya’yı kapsayan Asya turunun son durağında Blues, pazar öğleden sonra (Almanya saatiyle) Malezya birinci lig ekibi Johor Darul Ta'zim FC karşısında 3-3’lük (1-1) beraberliğin ötesine geçemedi.

Büyük sürprize imza atmaya çok yaklaşan tarafın 14. dakikadaki açılış golünü Arif Aiman atarken, Chelsea forveti Liam Delap devre arasına kısa süre kala (42) penaltıdan skora dengeyi getirdi.

İngiliz oyuncu 2. yarıda da penaltı noktasından ağları buldu (62), ancak Johor Darul Ta'zim Oscar Arribas’ın (65) ve Bergson’un (86) peş peşe golleriyle yeniden öne geçti. Savunmacı Antonio Cristian’ın 3-3’lük geç bir kendi kalesine golü, en azından Londra ekibi için tam bir rezaleti önledi.

İlginç olan şu ki: Aslında iki takım da maç öncesinde 90 dakikanın beraberlikle bitmesi halinde penaltı atışlarına gidilmesi konusunda anlaşmıştı, ancak Malezya kulübü son düdüğün ardından sahayı öylece terk etti. Böylece penaltı noktasında bire bir düelloya da artık gidilmedi.

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Chelsea sadece beş hazırlık maçında iki galibiyet alabildi

Blues için bu 3-3, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu anda devam eden dönemdeki bir başka ikna edici olmayan performans oldu. Daha önce oynanan Tottenham Hotspur (1-2), West Sidney Wanderers (6-4), Juventus Turin (0-1) ve AC Mailand (3-0) hazırlık maçlarında Chelsea iki galibiyet ve iki yenilgi almıştı.

Bu nedenle yeni teknik direktör Alonso şimdiden eleştirilerin hedefinde. Bulvar gazetesi The Sun, "Alon-so kötü. Alonso, B takımı bir zayıf rakibe karşı perişan bir şekilde oynadıktan sonra uykusuz bir geceyle karşı karşıya" manşetini attı. Daily Mail ise, "Chelsea’nin hazırlık maçı farsa dönüştü" diye yazdı.

Alonso’nun takımını şimdi gelecek cumartesi (15 Ağustos) Real Sociedad karşısında son bir prova daha bekliyor. Bir hafta sonra ise yeni Premier League sezonu başlayacak. Blues açılışta deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.