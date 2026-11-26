Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Wesley Fofana'nın kulüpten izinsiz verdiği ve tepki çeken röportajın ardından resmî olarak özür dilediğini doğruladı. Fransız savunmacı, uzun bir podcast yayınında kritik bir penaltı kaçırması hakkında şaka yapıyor gibi görünmesi üzerine Chelsea taraftarlarının eleştirilerine hedef oldu.

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Alonso, Fofana'nın özür dilediğini doğruladı

Chelsea Teknik Direktörü, Fofana'yla ilgili kulüp içi disiplin meselesini geride bırakmak için harekete geçti. Stoper, kulübün izni olmadan Fransız YouTuber Zack Nani'ye iki buçuk saatlik bir röportaj vermesi üzerine Stamford Bridge yönetimiyle sorun yaşadı. Fofana'nın sohbet sırasında yakın tarihli bir kupa elenişi hakkında rahat bir üslupla konuşması, haberlere göre Chelsea taraftarlarının bir bölümünü öfkelendirdi.

Tartışmanın kaynağı, Fofana'nın Chelsea'nin Carabao Kupası dördüncü turunda Liverpool'a elenmesiyle ilgili sözleri. Savunmacı, Anfield'daki maç 1-1 bittikten sonra 6-5 kaybedilen penaltı atışlarında kritik bir penaltıyı kaçırdı. Eski Leicester City oyuncusu, takım arkadaşları Emmanuel Emegha, Valentin Barco ve Giorgi Mamardashvili'nin de rol aldığı bu heyecanlı sonucun ardından, üstten auta giden penaltısını anlatırken podcast yayınında gülerken görüldü.

Nottingham Forest ile oynanacak Premier Lig maçı öncesinde basına konuşan Alonso, konunun kulüp içinde ele alındığını açıkça belirtti. Evening Standard'ın aktardığına göre Alonso, "Bu konuyu onunla [Fofana] görüştük. Özür diledi" dedi. İspanyol teknik direktör, oyuncunun davranışına ilişkin net bir değerlendirme yaparak şunları ekledi: "Bu doğru değildi. Bu tür şeylerin tekrarlanmayacağını söyledi."

Fofana, penaltı kâbusunu anlattı

Fofana, Liverpool yenilgisindeki rolünü açık sözlü, belki de fazla rahat bir üslupla anlattı. Savunmacı, Morgan Rogers'ın Chelsea'yi öne geçirmesinden kısa süre sonra elle oynayarak penaltıya sebep olmuş, Cody Gakpo da bu penaltıyı gole çevirmişti. Üst üste yaşadığı bu iki aksiliğe rağmen Fofana, Anfield'daki sonucun yarattığı hayal kırıklığını hızla geride bıraktığını söyledi.

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Nani'ye verdiği röportajda Fofana'nın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Liverpool maçını kabullenmek zordu ama çabuk atlattım çünkü bu, futbolun bir parçası. Penaltının sorumluluğunu üstlendim, kaçırdım. Zaten en başından beri iyi bir penaltıcı olmadığımı biliyordum, biliyorsun [gülüyor]?"

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Tecrübenin getirdiği baskıyla başa çıkmak

Fofana, eleştirilere rağmen penaltı atışlarında topun başına geçme kararını savundu ve yaş ortalaması nispeten düşük Chelsea kadrosundaki deneyimli oyunculardan biri olmasına işaret etti. Tecrübesinin, bu başarısızlığı daha az deneyimli bazı takım arkadaşlarına kıyasla daha kolay atlatmasını sağladığını anlattı. Geçmişte yaşadığı aksiliklerin, kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine yöneltilen kişisel saldırıları önemsememesine yardımcı olduğunu belirtti.

Fofana şöyle açıkladı: "Ama penaltıdan sonra topun başına geçtim çünkü en deneyimli oyunculardan biriyim. Sahada çok sayıda genç oyuncu vardı. Ve işte, gidip o penaltıyı kullanmak gerekiyordu, biliyorsun değil mi? Denemek zorundasın. Ben şöyle bakıyorum: Başarısız olursam, daha önce de zorluklar yaşadım. Çok şey atlattım. Başarısız olursam, bu önemsiz olduğu anlamına gelmiyor, tabii ki kötü hissettiriyor. Ama saldırıların hedefi ben olacaksam, benim için sorun değil."

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Anfield'daki başarısızlığı geride bırakmak

Savunmacı, penaltıyı teknik açıdan nasıl kaçırdığını ayrıntılı biçimde anlatarak taraftarların tepkisine de değindi. Modern futbolda sonuçların algıyı hızla değiştirdiğini savundu ve yalnızca üç gün sonra Manchester United karşısında alınan galibiyetin, Liverpool maçına ilişkin gündemin takım için geri planda kalmaya başladığı an olduğunu söyledi.

Fofana, "İlk kez saldırıya uğramıyorum. Sorun değil, önemli değil. Hiç umurumda değil. Üç gün sonra başka bir maç olduğunu biliyorum. Üç gün sonra kazanırsın ve insanlar unutur. Penaltını çoktan unutmuş olurlar. Futbol böyle işliyor. Topun başına geçtim, vurdum ve kaçırdım. Topu gerçekten harika bir vuruşla kalenin çok üstünden gönderdim. Vuruşumu gördün mü? Gerçekten çok yükseğe vurdum [gülüyor]. Çok yukarıdaki bir taraftarı hatırlıyorum, topu yakalamayı başarmıştı. Ama evet, kaçırdım işte. Şimdi buna gülüyorum çünkü bu, futbolun bir parçası. Böyle oluyor. İşte olan biten bu" dedi.