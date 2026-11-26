Chelsea, Antonio Rudiger'i Real Madrid'den Stamford Bridge'e geri getirmek için ocak ayında düşük bedelli bir transferi değerlendiriyor. Xabi Alonso'nun takımı ağır bir yenilginin etkisini yaşarken Alman savunmacıya Jose Mourinho tarafından La Liga'da forma şansı verilmemesi, sürpriz bir dönüşü acil bir soruna çözüm hâline getirebilir.

Reklam

Chelsea, Rudiger'in dönüşünü değerlendiriyor

Chelsea'nin Rudiger'i Madrid'den yeniden transfer etmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Eski Tottenham, Aston Villa ve Everton gözlemcisi Bryan King'e göre 33 yaşındaki oyuncu, düşük bir bonservis bedeliyle alınabilir.

Rudiger'in Santiago Bernabeu'daki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu da kışın ayrılmasını gerçekçi bir ihtimal hâline getiriyor. Transfer, Chelsea Teknik Direktörü Alonso'nun stoperdeki acil ihtiyacını karşılayabilir.

Kötü sonuçların ardından kadrosunu güçlendirmesi için Alonso üzerindeki baskı artıyor. Chelsea, son beş maçından yalnızca birini kazandı ve Leeds United karşısında 4-1'lik utanç verici bir yenilgi yaşadı.

Mourinho döneminde gözden düştü

Rudiger'in İspanya'daki mevcut durumu, Batı Londra'ya dönüşünü giderek daha olası kılıyor. 2022'de bedelsiz olarak katıldığı Real Madrid'de 190 maça çıkmasına rağmen Mourinho döneminde gözden düştü.

Reklam Reklam

Alman millî oyuncu, Madrid'in son beş La Liga maçında tek bir dakika bile forma giymedi. Son dönemdeki oynama fırsatları yalnızca Şampiyonlar Ligi ile sınırlı kaldı.

Related Topics

King, Football Insider'a şunları söyledi: "Mourinho döneminde düzenli oynamıyor. Kesinlikle Mourinho'nun tercih edeceği türde bir oyuncu değil. Sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Bu iyi bir fikir olur. 33 yaşında. Alonso da onu kullandı."

Alonso bağlantısı ve Stamford Bridge geçmişi

Rudiger'in Chelsea taraftarlarıyla ve kulübün şu anki teknik direktörüyle zaten güçlü bir bağı var. Yeni sözleşme şartlarında anlaşamayınca bir yıl sonra ayrılmadan önce, kulübün 2021'deki Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynadı.

Reklam

Alonso da Madrid'de birlikte geçirdikleri dönemden savunmacının özelliklerini iyi biliyor. Sakatlıklar, Rudiger'in Madrid'de İspanyol teknik direktör yönetimindeki döneminin büyük bölümünü aksatsa da sağlıklı olduğunda düzenli olarak ilk 11'de oynadı. King, Rudiger'in gelişinin ocak ayındaki daha kapsamlı bir transfer hamlesinin parçası olabileceğine inanıyor.

King sözlerini şöyle sürdürdü: "Como'daki [Jacobo] Ramon ve Alex Scott ile ilgilendiklerini biliyorum. Ocak ayında Scott'ı, Ramon'u ve Rudiger'i getirirlerse o zamana kadar santrfor [Joao Pedro] da dönmüş olmalı. Tutum çok önemli olacak."

Reklam

Ocak ayında dönüş Chelsea için ne anlama gelir?

Rudiger'in transferi, son haftalarda endişe verici ölçüde kırılgan görünen Chelsea savunmasına hemen ağırlık katacaktır. Alonso'nun çözmesi gereken tek sorun stoper mevkii olmasa da kış transfer dönemi öncesinde burası açık bir öncelik olmayı sürdürüyor.

Tecrübeli oyuncunun sahadaki doğrudan katkısının ötesinde, deneyimi ve kariyeri kadrodaki genç savunmacılar için paha biçilmez olabilir. Ocak ayı hızla yaklaşırken Chelsea, ilgisini somut bir adıma dönüştürüp başarısı kanıtlanmış bir oyuncuyu sezonunu kurtarmaya yardımcı olması için geri getirip getirmeyeceğine karar vermeli.