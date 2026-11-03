Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Manchester United karşısında alınan 2-0’lık galibiyette sergilediği üstün performansın ardından Romeo Lavia’nın Stamford Bridge’de nihayet kötü günleri geride bıraktığına inanıyor. Londra’ya gelişinden bu yana ağır bir sakatlık süreci yaşayan Belçikalı orta saha oyuncusu, Chelsea’nin orta sahasında kilit bir isim olarak yerini sağlamlaştırmış görünüyor.

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Lavia, United'a karşı parladı

Lavia, fiziksel sorunlarını geride bıraktı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Liverpool'a karşı oynanan Carabao Kupası maçında Chelsea formasıyla ilk kez resmî bir karşılaşmanın 90 dakikasını tamamladı. Sadece üç gün sonra, Manchester United karşısında alınan kritik 2-0'lık galibiyette aynı fiziksel başarıyı tekrarladı.

Belçikalı oyuncu, 2023'te Southampton'dan Chelsea'ye katıldı ancak uzun süre sahalardan uzak kaldığı zorlu bir dönem geçirdi. Şimdi tamamen hazır durumda ve Alonso'nun orta sahasını otoriter ve istikrarlı bir şekilde yönetiyor.

Alonso, Lavia'nın üst düzey mentalitesini övdü

En üst seviyede maçların gidişatına yön vermek için ne gerektiğini çok iyi bilen Alonso, galibiyetin ardından Lavia'yı özellikle övdü. İspanyol teknik direktör, orta saha oyuncusunun fiziksel kapasitesine duyduğu güvenin arttığını vurguladı.

Alonso, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: “Rom'un kendisini daha iyi, daha güçlü hissettiğini ve daha fazla süre alıp daha fazla yük kaldırabileceğine dair güveninin arttığını biliyoruz. Anfield'da maçın tamamında oynadıktan 72 saat bile geçmeden [United'a karşı] aynı şekilde, aynı enerjiyle oynadı. Bazen zihin, bacaklardan daha önemlidir ve şu anda zihinsel olarak iyi durumda.”

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Chelsea'nin teknik direktörü, genç oyuncunun performansının teknik yönlerinden özellikle etkilendi. “Üst düzey bir performanstı. Son üç haftadır Romeo'yu çok iyi formda görüyorum,” dedi. “Bir orta saha oyuncusunun bakış açısından oyunu çok yönlüydü. Pek çok iyi şey yaptı ve onun adına mutluyum. Büyük takdiri hak ediyor. Pek çok şeyi doğru yaptı.

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“Savunmayla hücum oyuncuları arasındaki bağlantıyı sürekli kurdu, oyunun yönünü değiştirebildi, birçok doğru karar verdi, çok hareketli ve mücadeleciydi. Sadece bu maçta değil, son iki veya üç haftadır çok iyi bir seviyede oynuyor ve onun adına çok mutluyum.”

Zorlu yenilgilerin ardından toparlanma

Galibiyet, Chelsea için kritik bir anda geldi. Hafta sonundan önce Chelsea, Premier League'de Tottenham'a yenilmiş, ardından Liverpool'a karşı Carabao Kupası'ndan penaltılarla elenmenin üzüntüsünü yaşamıştı. United karşısında toparlanması, takıma yeniden önemli bir ivme kazandırdı ve Alonso'nun ekibini Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan sıralara geri taşıdı.

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Sonucu değerlendiren Lavia şunları söyledi: “Çok önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Takım olarak ortaya koyduğumuz çabanın harika olduğunu düşünüyorum. İlk 11'de başlayanlardan sonradan oyuna girenlere kadar herkes kendini maça verdi. Bence bu, önümüzdeki dönem için iyi bir mesaj.”

Belçikalı oyuncu, zorlu bir rehabilitasyon sürecinin ardından kaydettiği gelişime de değindi. “Benim işimin, önümdeki oyuncuların ve çevremdeki herkesin işini kolaylaştırmak olduğunu söylemeyi seviyorum. Bunu yapabildiğim ve takımın iyi bir galibiyet almasına yardımcı olabildiğim için mutluyum,” diye ekledi. “Kendimi çok rahat hissediyorum. Hep söylediğim gibi, haftalardır kulüpteki ve antrenman tesislerindeki herkesle birlikte, dışarıdan görülmeyen çok fazla emek verdik. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyum ve umarım böyle devam eder.”

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Şampiyonlar Ligi hedefi

İlk dörtteki yerini yeniden alan Chelsea, şimdi bu sağlam temelin üzerine koymalı. Lavia'nın fiziksel olarak en iyi durumuna dönmesi, sezonun geri kalanında Alonso'ya orta sahada büyük bir güç katıyor; adeta yeni bir transfer etkisi yaratıyor.

Chelsea'nin önündeki ilk sınav istikrar. Çalkantılı bir haftayı başarıyla geride bırakan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan sıralardaki yerini sağlamlaştırması, Manchester United karşısında sergilediği disiplinli ve enerjik yaklaşımı sürdürmesine bağlı.