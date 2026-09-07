Xabi Alonso onu mutlaka istiyordu! 96 kez milli olan oyuncu, FC Chelsea yerine Suudi kulübünü tercih ediyor

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso onu kadrosuna katmak istiyordu, ancak Georginio Wijnaldum Suudi Arabistan'da kalmayı tercih etti. Hollanda Milli Takımı formasını 96 kez giyen futbolcu, Al-Ittihad ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve böylece Premier League'e geri dönmeyecek.

Artık 35 yaşında olan Wijnaldum, İngiltere'yi çok iyi tanıyordu: Burada önce bir yıl Newcastle United'da oynadı, ardından 2016 ile 2021 yılları arasında Liverpool formasıyla kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

Reds ile Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere önemli başarılar kazandı. Ardından Roma ve PSG'de forma giydi, sonrasında ise üç yıl boyunca Al Ettifaq'ın formasını taşıdı.

Ancak buradaki sözleşmesi yaz aylarında sona ermişti. Bu nedenle Wijnaldum, transfer döneminin kapanmasının ardından da, görüşmelerin yapıldığı söylenen Chelsea'ye bonservissiz bir oyuncu olarak imza atabilirdi.

Chelsea, bu yaz yeni teknik direktör Xabi Alonso (44) ile birlikte transfer stratejisinde gözle görülür bir değişikliğe gitti. Londra ekibi, yıldız isimlerin yanı sıra liderlik özelliklerini takıma yansıtması beklenen tecrübeli oyunculara da yöneliyor. Nitekim forvet Danny Welbeck'in (35) yanı sıra Wijnaldum'un Liverpool'dan uzun yıllar takım arkadaşı olan Jordan Henderson (36) da geldi.