Xabi Alonso La Liga ekibinin yeni teknik direktörü oldu

Real Sociedad, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun takımın başına getirildiğini açıkladı.

2017 yılında Bayern Münih formasıyla aktif futbol yaşantısına veda eden Xabi Alonso, ilk a takım teknik direktörlük görevine başlıyor.

İspanyol çalıştırıcı 2019 yılında b takımını çalıştırdığı Real Sociedad'ın yeni teknik direktörü oldu. La Liga ekibinin yaptığı açıklamaya göre 39 yaşındaki antrenör ile 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Real Madrid'de alt yapı antrenörü olarak bir süre çalışan Xabi Alonso, 2019 yılında Real Sociedad B Takımı'nın teknik direktörü olmuştu.

Xabi Alonso'nun kariyerinden satırbaşları

Profesyonel futbolculuk kariyerine Real Sociedad'da başlayan Xabi Alonso, 2004 yılında Liverpool'a transfer oldu. İngiliz ekibinde 5 yıl kalan İspanyol orta saha oyuncusunun bir sonraki durağı ise Real Madrid oldu.

Real Madrid'de birçok başarı kazanan Alonso, 2014'te Bayern Münih'e imza attı. Futbolu da Bayern Münih de bıraktı.

İspanya Milli Takımı'nda da görev yapan Alonso, milli formayı 114 kez giyme başarısı gösterdi.