Xabi Alonso, Chelsea'nin Anfield'da oynanacak Carabao Kupası maçında eski kulübü Liverpool'a gol atması hâlinde bunu kutlayacağını ısrarla vurguladı. Chelsea ise bunu Brezilyalı yıldız golcüsü Joao Pedro olmadan başarmak zorunda. Pedro, cumartesi günü Stamford Bridge'de Tottenham Hotspur'a karşı alınan kötü bir oyunla gelen 2-0'lık derbi yenilgisinden bir gün önce antrenmanda yaşadığı uyluk sorunu nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalacak.

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Alonso, Liverpool'e karşı kutlama yapma sözü verdi

Oyuncu olarak beş yıl geçirdiği Liverpool'e hâlâ sevgi besleyen Alonso, kulüple FA Cup'ı kazanmış ve 2005'te İstanbul'da AC Milan'a karşı beraberlik golünü attığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kupayı kaldırmıştı. Ancak Chelsea teknik direktörü, Carabao Kupası maçından önce yaptığı açıklamada, eski takımlarına karşı sevinçlerini ölçülü yaşayan bazı oyuncuları örnek almayacağını netleştirdi.

Alonso, “Elbette kutlayacağım, kesinlikle,” dedi. “Liverpool'e oyuncu olarak beslediğim yakınlıktan dolayı bunu elbette büyük bir saygıyla yapacağım. Ama artık farklı bir roldeyim. Takımımı desteklemem gerekiyor. Kulübümü desteklemem gerekiyor. Kulübüm için mücadele ediyorum ve gol atarsak bütün saygımla sevineceğim.”

Joao Pedro'nun sakatlığı Chelsea'yi hücumda seçeneksiz bıraktı

Pedro'nun Anfield deplasmanını ve Manchester United ile Sunderland'e karşı oynanacak Premier Lig maçlarını kaçırması bekleniyor. Bu da 25 yaşındaki oyuncunun en azından bir sonraki millî araya kadar forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Böylece Alonso'nun elinde iki asıl santrfor kalıyor: 35 yaşındaki Danny Welbeck ve yazın Strasbourg'dan transfer edildiğinden beri henüz forma giymeyen Emmanuel Emegha.

Tamamen sağlıklı olmasına rağmen Tottenham maçında ancak 88. dakikada oyuna giren Welbeck'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Alonso, o maçta Geovany Quenda'yı oyuna alıp Morgan Rogers'ı sahte dokuz olarak kullanmıştı. Ancak Chelsea, Tottenham karşısında tehlike yaratmakta zorlanmış ve sık sık uzun toplarla şansını denemişti.

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Alonso, Liverpool kararını açıkladı ve Wirtz'e destek verdi

Teknik direktörlük kariyeri farklı bir yönde ilerleseydi Alonso, Anfield'da ev sahibi takımın kulübesinde olabilirdi. Jurgen Klopp'un ayrıldığı 2024 yılında adı ilk kez Liverpool'la anılmıştı. Konuya ilişkin bir soruya Alonso, “O dönemde (Bayer) Leverkusen'deydim ve durumun farkındaydım ama kalmaya karar verdim. O zamanki kararım buydu,” yanıtını verdi.

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Leverkusen'de Florian Wirtz'i çalıştıran Alonso, Liverpool'un 116 milyon sterlinlik transferine yönelik eleştirilere de yanıt verdi: “Burada olmamın başlıca nedenlerinden biri, Leverkusen'de onunla geçirdiğim zaman. Özel bir oyuncuydu. Bana çok yardımcı oldu. Ondan çok şey öğrendim. Şimdi Liverpool'da olduğu için onu takip ediyorum. Bir sonraki adımın her zaman ilginç olduğunu biliyoruz ve o da bu adımı atıyor.”

Alonso ve Chelsea'yi şimdi ne bekliyor?

Chelsea, derbi yenilgisinin ardından toparlanmak için Anfield'a gidiyor. Alonso'nun eski kulübüne karşı hücum hattında Welbeck'in görev yapması bekleniyor.

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Chelsea, Liverpool maçının ardından millî aradan önce Premier Lig'de Manchester United ve Sunderland'le karşılaşacak. Alonso, üç maçta da Pedro olmadan gol bulmanın yolunu arayacak.



