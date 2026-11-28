Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, dün cuma günü Premier Lig'de oynanan maçta deplasmanda Nottingham Forest'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından mağlubiyetin nedenlerini değerlendirdi ve takımının zor bir dönemden geçtiğini kabul etti.

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Mağlubiyetin nedenlerine ilişkin maçın ardından açıklamalarda bulunan Alonso, şunları söyledi: "Pek çok şey istediğimiz gibi gitmedi, kesinlikle. Skoru korumakta zorlanıyoruz. İlk golü yedik. Doğru gitmeyen ilk şey buydu."

Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra ikinci golü attıklarında skor 2-1 oldu ve hâlâ oynanacak zaman vardı. Bu yüzden üçüncü golü yemek işimizi çok ama çok zorlaştırdı. Sağlamlık ve özgüven açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Çözüm bulmak için çalışmalıyız. Oyunda o özgüveni yeniden kazanmak için çözümler bulmamız gerekiyor. Tek yol bu."

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Chelsea taraftarlarının hakaretlerine maruz kalmasına rağmen Wesley Fofana'yı ilk 11'de oynatmaktan pişmanlık duyup duymadığı sorulan İspanyol teknik adam, birlik olmanın önemini vurguladı: "Birlik olmalıyız. Soyunma odasındaki herkese, takımdaki her bireye ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var ve bunu birlikte atlatmalıyız. Kimseyi dışlamıyoruz."

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Takımdaki özgüven düşüşü ve oyuncuların kendilerine iletmeye çalıştığı mesajları kavrayıp kavramadığı konusunda ise şöyle konuştu: "Çalışıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama işler istediğimiz gibi gitmiyor. Futbolda çalışmaya ve yeniden denemeye çalışmaktan başka bir yol bilmiyorum. İşler doğru gitmediğinde bile."

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Real Madrid'in eski teknik direktörü şöyle devam etti: "Çünkü bir şey başarmak istiyorsak, bu bizim içimizden gelmeli. Dışarıdan kimse gelip bize ihtiyacımız olan çözümü ve çalışmayı, ihtiyacımız olan kaliteyi, ihtiyacımız olan zihniyeti vermeyecek. Bu, takımın içinden gelmeli."

Maçtan sonra Fofana ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise yalnızca "Hayır" yanıtını verdi.

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Bu sonucun ardından Chelsea 16 puanda kalarak 8. sırada yer alırken Forest puanını 12'ye yükseltti ve Premier Lig puan tablosunda 14. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekipte skoru 5. dakikada açan isim Brezilyalı Igor Jesus oldu. Daniel Muñoz'un ceza sahası içine gönderdiği ortayı karşılayan Jesus, harika bir vuruşla topu doğrudan ağlara göndererek takımına mükemmel bir başlangıç yaptırdı.

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İlk yarı, Chelsea'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen Nottingham Forest'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Londra ekibi ev sahibinin savunmasını aşmakta zorlanırken Forest boşlukları değerlendirmede daha etkili göründü.

İkinci yarının başında Morgan Gibbs-White, 51. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Hakem, forvet Liam Delap'ın Fransız savunmacıyı geçmeye çalıştığı pozisyonda Wesley Fofana'nın onu düşürmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi.

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Chelsea'nin karşılığı gecikmedi: 54. dakikada oyuna sonradan giren Hollandalı Emmanuel Emegha, Pedro Neto'nun şutunda dönen topu takip ederek farkı bire indirdi.

Ancak Gibbs-White, 73. dakikada kişisel ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Nottingham Forest'ın üstünlüğünü pekiştirdi. Emegha 89. dakikada farkı yeniden bire indirse de maç ev sahibinin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Bu sonuç, Stamford Bridge'de Leeds United'a 4-1'lik ağır bir yenilgi alan ve ondan önceki haftada da Sunderland'e 1-0 kaybeden Chelsea ile teknik direktörü Xabi Alonso üzerindeki baskıyı artırdı.