Londra ekibi, Roma forması giyen Fransız milli oyuncu Manu Kone (25) için yoğun çaba harcadı. Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre tüm taraflar arasındaki görüşmeler oldukça ileri bir aşamaya gelmişti. Bonservis bedeli olarak 60 ila 70 milyon euro arasında rakamlar konuşuluyordu. Ancak sonunda Giallorossi, Footmercato'ya göre bu kısa süre içinde uygun bir alternatif bulamadığı için transfere onay vermedi. Bu doğrultuda Youssouf Fofana (27, AC Milan) ve eski Bundesliga oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg (31, Olympique Marsilya) için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Portalın aktardığına göre Chelsea'nin somut ilgisi, teknik direktör Xabi Alonso'nun (44) Kone'yi Stamford Bridge'e transfer olmaya ikna etmek için telefonla aramasıyla da kendini gösterdi. Ayrıca teknik adamın, eski Real öğrencisi Kylian Mbappe'ye de Kone'yi sorduğu belirtildi. Süperstarın, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı için "en üst düzey övgülerle" konuştuğu ifade edildi.

Kone sadece Alonso ve Mbappe nezdinde büyük takdir görmüyor. Fransa'nın efsane golcüsü Thierry Henry de ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası öncesinde SPORTbible'a verdiği demeçte onu "dışarıdaki en iyi merkez orta saha oyuncularından biri" olarak övdü. Henry, yaklaşık iki yıl önce Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransa 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak Kone'yi çalıştırmıştı. Kone ve bugünün Bayern yıldızı Michael Olise'nin önderlik ettiği ekip o dönemde gümüş madalya kazandı.

Henry sözlerini, Kone'nin o zamandan beri "harika" oynadığını söyleyerek sürdürdü: "İnsanlar (Ousmane) Dembele, Desire Doue, (Bradley) Barcola, (William) Saliba ya da (Ibrahima) Konate hakkında konuştuğu için biraz geri planda kalabiliyor. Buna karşılık insanların onu pek gündeminde tutmadığını görüyorum. Ben onu son derece sağlam bir oyuncu olarak görüyorum."

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Chelsea, Manu Kone yerine kimi transfer etmek istiyor?

Kone, Olimpiyatlar'ın ardından 18 milyon euro bonservisle Gladbach'tan Roma'ya transfer oldu ve burada takımın önemli isimlerinden biri haline gelirken geçen sezon 37 maçta beş skor katkısı yaptı. Fransa A Milli Takımı formasıyla ise şu ana kadar 19 kez sahaya çıktı.

Bu arada Chelsea, merkez orta saha için hâlâ bir oyuncu transfer etmek istiyor. İddiaya göre kulüpler dünya şampiyonu, bu amaç doğrultusunda eski Liverpoollu Georginio Wijnaldum'un (36) kapısını çaldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan oyuncu, bu sayede transfer dönemi kapanmış olsa da sözleşme imzalayabilir.