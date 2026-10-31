Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer'ın yaz transfer döneminde Manchester United'a katılmaya yaklaştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. İspanyol teknik adam, geçen sezon zorlu bir dönem geçirmesine rağmen İngiltere millî takım oyuncusunun Stamford Bridge'deki projenin temel parçalarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Yaz transfer dönemindeki iddialar yalanlandı

Manchester doğumlu ve çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan Palmer'ın, Old Trafford'a transfer olacağı sıkça konuşulmuştu. Bu iddialar, hücum oyuncusunun Londra'nın batısında büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonun ardından daha da yoğunlaşmıştı.

Uzun süren kasık sorunu, önceki sezonunu büyük ölçüde sekteye uğrattı ve tüm kulvarlarda yalnızca 34 maçta forma giyebildi. Bu sayı, bir önceki yıl oynadığı 52 maça kıyasla keskin bir düşüştü. Ardından performansının da gerilemesi, kulüpte huzursuz olduğu yönündeki iddiaları körükledi. Ancak fiziksel sorunlarını artık tamamen geride bıraktı ve Chelsea, bu ayın başlarında imzaladığı yeni sözleşmeyle oyuncunun kulüpteki uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı.

Alonso ayrılık iddialarını yalanladı

İki Premier League rakibi, yaz aylarında Andrey Santos'un transferi konusunda görüşmeler yaptı. Kulüpler arasındaki bu diyaloğa rağmen Alonso, cuma öğleden sonra gazetecilere Palmer'ın geleceğinin görüşmelerde hiç gündeme gelmediğini vurguladı.

İddialara kesin bir dille son vermek isteyen Chelsea teknik direktörü, yıldız forvetinin takımdaki yerinin hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını söyledi. Alonso, “Onun ayrılmasıyla ilgili hiçbir görüşme yapılmadı ve her zaman planlarımızın bir parçasıydı. Burada olmaması konusunda hiçbir görüşme yapılmadı” dedi.

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Büyük maçlarda daha fazla sorumluluk alma zamanı

Transfer dönemi kapanıp Palmer fiziksel olarak tamamen toparlanınca, dikkatler yeniden sahadaki etkisine çevrildi. Forvet oyuncusu, geleneksel Büyük Altılı'daki rakiplere karşı oynanan maçlarda zaman zaman etkili olmakta zorlandı. Teknik direktörü, onun bu alanda gelişmesini istiyor. Alonso, hücum hattının önemli maçlarda öne çıkıp ses getirecek bir performans sergilemesini bekliyor.

Alonso, “Herkes her maçta en iyi seviyesini göstermeli ancak büyük maçlarda rakibin ve maçın kalitesi nedeniyle bu bazen daha zor oluyor. Hücum oyuncularının topu doğru bölgelerde almasını, oyuna katılmasını ve oyunla bağlantı kurmasını sağlayarak onlara destek olmalıyız” diye açıkladı.

Stamford Bridge'de kritik sınav

Chelsea, bu cumartesi büyük önem taşıyan Premier League maçında Manchester United'ı ağırlayacak. Yeni sözleşmesini imzalayan ve sağlık sorunlarını geride bırakan Palmer, teknik direktörünün beklentisine karşılık vermek ve çocukluğunda desteklediği kulübe karşı etkili bir performans sergilemek için önemli bir fırsata sahip.