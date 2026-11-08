Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki ilk sezonuna umut verici bir başlangıç yapmasının ardından oyuncularından Avrupa'nın elitleri arasındaki yerlerini yeniden kazanmalarını istedi. Daha hafif maç programından yararlanarak taktik anlayışını takıma aşılayan İspanyol teknik adam, sakin geçen antrenman haftalarını Avrupa kupalarının yoğun temposuna değişmek için can attığını itiraf etti.

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Stamford Bridge'de Avrupa hedefi

Alonso, Londra'nın batısındaki görevine verimli bir başlangıç yaptı ancak İspanyol teknik direktör şimdiden takviminin çok daha yoğun olacağı bir geleceğe bakıyor. Avrupa kupalarında mücadele etmemeleri, bu sezon Cobham'da taktik çalışmalara geniş zaman ayırmasını sağladı. Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü ise bu "uzun haftaların" geride kalmasını istiyor.

Chelsea, ilk dokuz maçında topladığı 16 puanla Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Alonso, Avrupa maçlarının olmadığı bu dönemde tamamen antrenmanlara odaklanarak ligde sağlam bir temel oluşturdu. Ancak teknik direktör, Avrupa sahnesinden uzak kalmalarını en geç gelecek sezon düzeltilmesi gereken geçici bir durum olarak görüyor.

Bu sezon şaşırtıcı biçimde Avrupa maçlarını da lig takvimiyle birlikte yürüten Sunderland ile karşılaşmaları öncesinde Alonso, niyetini açıkça ortaya koydu. Chelsea Teknik Direktörü, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Hedefimiz yeniden orada [Avrupa'da] olmak. [İstediğimiz], uzun haftalar geçirdiğimiz tek sezonun bu olması. Amacımız, isteğimiz, arzumuz yoğun haftalar geçirmek, haftada üç maçla baş etmek zorunda kalmak ve birbirimizi çok daha sık görmek" dedi.

Cobham'da yeni bir kimlik inşa ediliyor

Hafta içi maçlarının olmaması, geçiş dönemindeki Alonso için beklenmedik bir avantaj olarak görülebilir. Bu durum, genç kadroyla bağ kurması ve Bundesliga'daki başarısına damga vuran pozisyon oyununu takıma çalıştırması için gerekli zamanı sağladı. Ancak futbolculuğunda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan efsanevi orta saha oyuncusu, daha büyük hedefe odaklanmayı sürdürüyor.

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Alonso, Chelsea gibi köklü bir kulübün Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerektiğinin farkında. Oyun anlayışını takıma yerleştirmek için bulduğu zamanı değerli görse de kulübün en üst düzeyde mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor. Hafta içi maçlarının şu anda oynanmamasına ilişkin Alonso, "Bu, şu anda canımızı acıtmıyor çünkü duruma uyum sağlıyorsunuz ama olmak istediğimiz yer orası" diye ekledi.

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Mücadele etme hakkını kazanmak

Kadronun potansiyeline güvenmesine rağmen Alonso, en üst seviyeye dönmenin zorluğunun farkında. Takımının Avrupa'nın en iyileriyle mücadele edecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor ancak bu hedeflerin sahadaki sonuçlarla hak edilmesi gerektiğini vurguluyor. Alonso'ya göre Avrupa'ya dönüş, her gün yüksek performans göstermeyi ve Premier Lig'de istikrarlı olmayı gerektiren bir süreç.

Alonso, "Avrupa'da, büyük statlarda oynamak ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşmak istiyoruz çünkü orada olabileceğimizi düşünüyorum. Ama orada olma hakkını kazanmamız gerekiyor" dedi.

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En üst düzeyde oynama arzusu

Kendi kuşağının en çok kupa kazanan oyuncularından biri olan Alonso'nun Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 119 maç, teknik direktörlüğe bakışını şekillendirdi. Aralıksız devam eden yoğun bir takvimin fiziksel ve zihinsel yükünü biliyor ancak bu zorlukları başarının bir göstergesi olarak görüyor. Şimdiki hedefi, en üst düzeyde oynama arzusunu Stamford Bridge'deki oyunculara da aşılamak.

Alonso sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolu seviyoruz ve ne yazık ki [Avrupa maçlarının oynandığı bir haftada yaşananlar] hakkında yalnızca yorum yapabiliyoruz. Orada olmak istiyoruz ama bunu hak etmemiz gerekiyor."