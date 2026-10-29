Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının Anfield'da aldığı kıl payı yenilginin ardından Carabao Kupası'nı kulübün bu sezonki “en düşük önceliği” olarak nitelendirdi. Chelsea, turnuvanın dördüncü turunda 1-1 biten çekişmeli maçın ardından Liverpool'a penaltılarla elendi.

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Chelsea, Anfield'da penaltı atışlarıyla yıkıldı

Morgan Rogers, penaltıdan attığı golle Chelsea'yi öne geçirdi. Ancak Cody Gakpo da penaltıdan Liverpool adına eşitliği sağlayınca çarşamba gecesi oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Maç sonunda penaltı atışlarına gidildi ve ev sahibi ekibin 6-5 kazandığı seri Chelsea savunmacısı Wesley Fofana'nın şutunun direkten dönmesiyle sonuçlandı.

Elenecek olmasına rağmen konuk ekip, Anfield'da dirençli bir savunma performansı sergiledi. Chelsea kalecisi Mike Penders öne çıkan bir oyun ortaya koydu. Savunmaya sağladığı güven, ilk yarı boyunca maçın başa baş geçmesinde önemli rol oynadı.

Alonso, penaltılarla gelen yenilginin ince farklarla belirlendiğini söyledi

Penaltı atışlarını değerlendiren eski Liverpool orta saha oyuncusu, elenişin acımasızlığını kabul ederken takımının çabasını övdü. Alonso, “Penaltılara kaldığınızda, elenen taraf bunu her zaman ağır bir sonuç olarak görür,” dedi. “İki taraf açısından da maç çok başa baştı. Penaltılarda her şey olabilir.

“Anfield'da mücadele edebilecek kadar iyi bir performans sergilediler. Penaltıdan gol yedik ve durum eşitlendi. Maç iki taraf için de çok başa baş geçti.

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“Elbette sonuç istediğimiz gibi olmadı. Maç öncesinde beklediğimiz sonuç da bu değildi. Penaltılara kaldığınızda taraflardan birinin üzüleceğini bilirsiniz. Bu kez o taraf biz olduk.”

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Chelsea teknik direktörü, kalecisinin kritik müdahalelerini de vurguladı. Alonso, “Mike Penders sağlam bir performans sergiledi,” diye ekledi. “Rakibe fazla fırsat vermedik ama o da oyununda istikrarlı ve güven vericiydi. Bu, ilk yarıda bizim için çok önemliydi.”

Carabao Kupası'ndan elenmek Chelsea için “küçük bir aksilik”

Hayal kırıklığına rağmen Alonso, takımının genel performansında olumlu yanlar buldu. “Çok iyi bir rekabet düzeyinde oynadığımızı, iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim,” dedi. “Bence gelişme gösterdik. İstediğimiz buydu. Cesur oynadık. Maç gerçekten çok, çok başa baştı. Her iki tarafa da gidebilirdi. İki taraf da fazla pozisyon bulamadı.”

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Teknik direktör, takımının maç sırasında taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kaldığını da açıkladı. “Zor anların üstesinden gelmeye de çalıştık. Sakatlıktan sonra bazı şeylerle başa çıkmamız ve birkaç değişiklik yapmamız gerekti,” dedi. Ardından turnuvanın önemini azaltarak sözlerini sürdürdü: “Ama bu turnuvada yaşadığımız küçük bir aksilik. Bu yıl bizim için muhtemelen en az önemli turnuva, dolayısıyla yolumuza devam etmeliyiz.”

Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemesi ve dolayısıyla kupa kazanmak için sınırlı fırsata sahip olması, Alonso'nun bu kupayı önemsemeyen sözlerini özellikle dikkat çekici kılıyor.

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Hafta sonuna dönük konuşan Alonso, ligdeki görevlerinin mutlak öncelik taşıdığını vurguladı. “Futbol böyle. İşimizin bir parçası. İyi bir seviyede oynuyorduk ve bu statlara geldiğinizde gereken de bu,” dedi. “Anfield'dan ayrılır ayrılmaz odağımız cumartesi gününe, Premier Lig'e dönecek. Esas ve en önemli konu bu. Önceliğimiz Premier Lig. Toparlanmak için fazla zamanımız yok çünkü maç cumartesi günü erken saatte başlayacak. Bu yüzden zihniyetimizi oldukça hızlı değiştirmeliyiz.”

Önemli Premier Lig maçı öncesinde toparlanmak için az zaman

Chelsea, bu cumartesi Premier Lig'de erken saatte başlayacak maçta zor günler geçiren Manchester United ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maçların kısa aralıklarla oynanması kadroya toparlanmak için çok az zaman bırakıyor. Alonso'nun, oyuncularının odağını çarşamba günkü kupa elenişinden hızla uzaklaştırıp ligdeki öncelikli hedeflerine çevirmesi gerekiyor.

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Öte yandan Liverpool'un galibiyeti, Carabao Kupası'ndaki yolculuğunu sürdürmesini sağladı. Liverpool, yarı finale çıkmak için Bournemouth'u ağırlayacağı çeyrek final maçını da Anfield'da oynayacak.