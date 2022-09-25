Liverpool'un eski orta saha oyuncularından Xabi Alonso Liverpool efsanelerinin, Manchester United efsanelerini Mark Gonzalez ve Florent Sinama Pongolle'nin golleriyle 2-1 yendiği karşılaşma için yeniden Anfield'a döndü. 2017'de emeklilik kararı alan 40 yaşındaki futbol adamı 90 dakika sahada kalırken, performansıyla da alkış aldı.

"Yeniden sahaya çıkmak gerçekten harika bir duyguydu. Bu tür oyunları oynamayı seviyorum çünkü içimde bir yerde hala var olan tutkuyu hissetmemi sağlıyor. Anfield harika bir atmosfere sahip ve kesinlikle dünyanın en iyi stadyumu. Dünyanın her yerinde birçok güzel stadyum görsem de Anfield diğerlerinden çok farklı.

Buradaki ruh, ışıklar ve tribün sadece futbola hizmet ediyor. Bu yüzden bir oyuncu ve taraftar olarak gelen herkes gibi burayı çok seviyorum.

Maçta sıklıkla attığım çapraz diyagonal paslarıma gelince... Her şey değişebilir ama bu asla. Bacaklarınızın yapısı ya da sahip olduğunuz güç değişebilir ama bunca yıl oynadıktan sonra sahip olduğunuz oyun anlayışı değişmez. Eğlenebildiğim ve oynayabildiğim sürece buraya sık sık gelmeye gayret edeceğim"